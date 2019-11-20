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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

«У Шарля нет жизненного опыта Себа». Култхард о конфликте в Ferrari

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«У Шарля нет жизненного опыта Себа». Култхард о конфликте в Ferrari
Автор:
20 нояб. 2019 г., 09:53

Бывший гонщик Ф1, а ныне телекомментатор Дэвид Култхард высказался на тему внутрикомандного соперничества в Скудерии, которое продолжилось печальным эпизодом в Бразилии.

В Сан-Паулу оба пилота Ferrari сошли с дистанции после контакта в борьбе за позицию и обвинили в случившемся друг друга. Столкновение между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером стало первым для гонщиков – но прежде напарники несколько раз попадали в спорные ситуации, связанные с командными приказами.

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Дэвид Култхард считает, что главе Скудерии Маттиа Бинотто будет по силам уладить конфликт.

«Думаю, у Маттиа есть сила характера и достаточный опыт работы с Ferrari, чтобы посадить их и сказать: "Ребята, это неприемлемо", – сказал Култхард в эфире Channel 4. – Это деликатный момент, но факты есть факт, их нельзя отрицать, иначе отношениям конец.

Думаю, они пожмут друг другу руки. Но вы имеете дело с двумя разными людьми в двух разных фазах их жизни, не говоря уже о карьере.

Шарль многого не знает в 21 год. У него нет жизненного опыта Себа, поэтому он просто скажет: "Окей, больше я не буду ставить себя в такой положение".

В случае с Себом все иначе – он знает, что его время на исходе. Достаточно ли у него времени в карьере, чтобы выиграть титул с Ferrari?»

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Дэвид Култхард
Команды Ferrari В Магазин
Автор Денис Буденков

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