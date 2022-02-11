У Риккардо новый шлем. Он персиковый

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Накануне намеченной на сегодняшний вечер презентации нового болида McLaren, пилот команды Даниэль Риккардо показал свой новый шлем.

Основным цветом шлема стал персиковый, который австралиец называл «самым модным цветом этого года». Что характерно, такой цвет хотя и похож на официальную ливрею McLaren, не совсем ей соответствует.

Сверху на шлеме нанесена надпись Present Momentum, смысл которой, со слов гонщика, заключается в призыве жить настоящим. Сзади упоминается медоед – животное, которое и раньше появлялось на шлемах Риккардо. Само собой шлем украшает номер «3», под которым пилот выступает в гонках.