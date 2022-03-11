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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новость

У Риккардо диагностировали коронавирус

Команда McLaren сообщила о положительном результате анализа своего пилота

Александр Кабановский
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У Риккардо диагностировали коронавирус
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Даниэль Риккардо пропустил два дня тестов в Бахрейне из-за недомогания, а в пятницу выяснилось, какой именно у него диагноз.

В кратком официальном заявлении сказано: «McLaren подтверждает, что после того, как Даниэль Риккардо плохо чувствовал себя, начиная со среды, его GWH-тест дал положительный результат. В соответствии с местными правилами, Даниэль отправился на самоизоляцию». 

McLaren подтвердила что пока ничто не мешает участию гонщика в первом этапе сезона на следующей неделе: «Регламент таков, что он вернется до начала Гран При Бахрейна. Даниэль уже чувствует себя лучше, мы желаем ему скорейшего выздоровления». 

Ландо Норрис, отработавший уже два полных дня тестов в Сахире, останется за рулем MCL36 и в субботу.

Ранее коронавирус уже перенесли Серхио Перес, Лэнс Стролл, Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер и Никита Мазепин. Только монегаску из Ferrari не пришлось из-за этого пропускать гонки.

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