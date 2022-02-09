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Формула 1 Новость

У Red Bull появился новый титульный спонсор

Вместе с машиной 2022 года команда представила и контракт с компанией Oracle

У Red Bull появился новый титульный спонсор
Адам Купер
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В среду Red Bull Racing открыла череду презентаций Формулы 1 перед сезоном 2022 года. Одновременно с началом мероприятия стало известно, что титульным спонсором команды стала компания Oracle.

Американский технологический гигант и прежде была партнером Red Bull – о начале многолетнего сотрудничества стороны объявили в марте 2021-го, – но теперь его бренд станет частью официального наименования команды: Oracle Red Bull Racing. Соответствующие изменения произошли и в социальных сетях.

Прежде у Red Bull было два титульных спонсора – Infiniti в 2013-15 годах и Aston Martin в 2018-20.

Из заявления команды следует, что использование облачного сервиса Oracle Cloud Infrastructure прямо способствовало победе Макса Ферстаппена в прошлогоднем чемпионате, повысив эффективность стратегического анализа в тысячу раз и увеличив ее точность вдесятеро. 

В заявлении Red Bull сказано, что «расширение использования Oracle Cloud стало одной из самый важных областей деятельности, включающей анализ гоночной тактики, оптимизацию работы над мотором, искусственным интеллектом и самообучаемой программой тренировки гонщиков, а также улучшение зрительского опыта».

Сейчас команда намерена еще активнее использовать новые возможности, повысив быстродействие своего симулятора и расширив «объем и глубину» обрабатываемых данных.

Также инструменты Oracle планируется использовать для моделирования сгорания в цилиндрах при работе Red Bull Powertrains над мотором новой спецификации к 2026 году.

«Oracle Cloud позволила нам точнее принимать тактические решения в гонках, что помогло Максу Ферстаппену выиграть титул чемпиона в 2021 году, – цитирует пресс-служба главу RBR Кристиана Хорнера. – Поиск возможностей и их быстрое использование являются важнейшим фактором нашего успеха на трассах и за их пределами, и Oracle является неотъемлемой частью этих усилий.

Наша эффективность опирается на анализ данных. Располагая Oracle в качестве титульного партнера, мы можем испытывать уверенность в их экспертных возможностях и способности обеспечить нам полноценное конкурентное преимущество». 

Также команда заявила о планах расширить для болельщиков развлекательную систему «виртуальный паддок Red Bull», которая уже получила 35 тысяч положительных отзывов.

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