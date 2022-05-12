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Формула 1 Новости

У Red Bull кончаются деньги? На обновление к Испании их хватит

Команде удалось снизить вес своих болидов до минимального

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У Red Bull кончаются деньги? На обновление к Испании их хватит
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После Гран При Майами, где пилот Red Bull Макс Ферстаппен опередил гонщика Ferrari Шарля Леклера, глава Скудерии Маттиа Бинотто предположил, что если «Быки» продолжат модернизировать свои болиды теми же темпами, то у них скоро просто закончатся деньги, ограниченные потолком бюджетов.

По слухам, в Red Bull уже израсходовали 75% выделенных на обновление в течение сезона средств. Что до Ferrari, то они первые обновления привезут только на следующий этап, который пройдет в Барселоне.

Однако и Red Bull приготовили очередные обновления к Гран При Испании, заявил спортивный советник команды Хельмут Марко.

«В Барселоне у нас в очередной раз будут новинки, а главное, мы привезем туда машины, которые не превышают оптимальный вес, – заявил Марко немецкому изданию F1 Insider. – До сих пор они были ощутимо тяжелее минимальных 798 килограмм.

Мы с Ferrari находимся в равных условиях. Мы все еще рассчитываем на борьбу с ними по ходу всего сезона, и я уверен, что в FIA проследят за тем, чтобы все было по правилам. Я вообще считаю, что победит в итоге та команда, которая будет лучше справляться с настройками машин под конкретную трассу».

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