«У Red Bull и Mercedes были все деньги мира». Racing Point о помощи Стролла
Отмар Сафнауэр отметил, что команде еще требуется время, чтобы добиться хороших результатов в Ф1, несмотря на поддержку богатого Лоуренса Стролла.
Лоуренс Стролл выкупил Force India в середине 2018 года, когда команда попала под внешнее управление. Инвестиции бизнесмена помогли команде, сменившей имя на Racing Point, постепенно воплощать в жизнь амбициозные планы на будущее. Но ее руководитель Отмар Сафнауэр считает, что строить иллюзий относительно большого прогресса в короткие сроки не стоит.
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Отвечая на вопрос Motorsport.com, сможет ли Racing Point оправдать ожидания Стролла, Сафнауэр ответил: «Я всегда говорю, что здравомыслящие люди, обладающие одинаковой информацией, приходят к одному и тому же выводу.
В Ф1 на все нужно время. Даже Mercedes потребовалось три года, чтобы выиграть гонку после покупки Brawn – хотя они получили команду, которая только что выиграла чемпионат. Red Bull купил Jaguar, и сколько времени им понадобилось, чтобы победить? Пять лет!
Однако вы правы. Лоуренс амбициозен. Но он должен понять: ничто не происходит в одночасье. Люди часто говорят: "Ну, теперь у вас есть все деньги в мире". Но все равно дело не в деньгах. Без денег ничего нельзя сделать. Но и с деньгами требуется время.
У Red Bull были все деньги в мире. [Дитрих] Матешиц говорил: "Делайте, что хотите". У Mercedes были все деньги в мире.
У нас нет всех денег в мире. Но теперь у нас их достаточно, чтобы мы могли позволить себе такие разработки, которые не могли раньше. Когда вы разрабатываете машину, но не можете производить детали, это убийственно. Вот и все, что у нас есть сейчас. И еще – если есть кто-то, кого мы хотим нанять, то мы можем взять и нанять их, тогда как раньше не могли.
Наш бюджет, возможно, самый маленький [в Ф1], но раньше нам приходилось выживать. Теперь все иначе. Здорово иметь возможность планировать и устанавливать на машину разработки, которые тебе доступны».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Джонатан Нобл
«У Red Bull и Mercedes были все деньги мира». Racing Point о помощи Стролла
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