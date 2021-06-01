У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли

У Red Bull опять нет второго пилота. То есть он, конечно, присутствует, но пользы в борьбе за титул от него нет. Серхио Перес еще ни в одной гонке не смог помочь Максу Ферстаппену в сражении с Mercedes. Как и пара его предшественников, мексиканец просто слишком сильно отстает, чтобы вмешаться в борьбу. Хотя бы тактически.

Учитывая, что за неполных два года Чеко уже третий, кто сидит за рулем второй машины Red Bull, кадровые проблемы команды очевидны. Гонщики меняются один за одним, а результаты остаются прежними.

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Говоря об этой ситуации, руководству австрийцев обычно припоминают Дэна Риккардо. Мол, топового пилота принесли в жертву культу Макса Ферстаппена. А теперь сам же Ферстаппен страдает от отсутствия сильного партнера.

При этом, все почему-то забывают о другом гонщике из системы Red Bull, который вполне мог быть сейчас в одних боксах с Максом. И, вполне вероятно, был бы там даже полезнее Риккардо. Речь о пилоте, который однажды покинул Toro Rosso прямо посреди сезона. Догадываетесь? Нет, это не Даниил Квят.

Идеальным напарником для Ферстаппена сейчас мог бы стать Карлос Сайнс. Гонщик, который провел в системе Red Bull много лет, а за рулем Red Bull – ни одной гонки.

Карлос Сайнс, Scuderia Toro Rosso Фото: Sutton Images

Один уровень с Максом

«Ферстаппен и Сайнс были во многом равны, но мы не могли предложить Карлосу больше, чем место в Toro Rosso», – сказал в недавнем интервью Хельмут Марко.

Карлосу действительно очень не повезло быть ровесником Макса и его соседом по гоночной программе. О таланте Сайнса заговорили задолго до его дебюта в Ф1, но испанцу все не хватало какой-то малости. И эту малость он неоднократно проигрывал именно Ферстаппену.

Например, в 2014 году Карлос был явнейшим кандидатом на перевод в Ф1. Но когда в Toro Rosso открылась вакансия, ее, в обход внутренней иерархии, отдали Максу. К счастью Сайнса, Себастьян Феттель решил покинуть Red Bull, Даниила Квята пришлось повысить, и в Фаэнце нашлось еще одно местечко.

В сезоне-2015 Сайнс был практически равен Ферстаппену. В гонках, где оба финишировали, у новичков было поровну побед друг над другом. Вот только победы Макса приходились на более удачные для Toro Rosso этапы. Так и вышло, что по скорости разрыв минимален, а по очкам – почти трехкратное преимущество Ферстаппена.

Карлос Саинс-мл. и Макс Ферстаппен. Запуск Toro Rosso STR10, обкатка. Фото: Red Bull Content Pool

На старте 2016-го тенденция продолжилась. Вполне естественно, что когда место освободилось в Red Bull, его отдали голландцу.

«В то время мы были очень сильны, но в Максе видели сильнейшего», – вполне разумно пояснил Марко. И в своем решении Red Bull не ошиблась.

Другое дело, что команда не смогла обещать ничего конкретного Сайнсу. С переводом Ферстаппена в Red Bull, Карлос оказался напарником Квята, и выиграл у него более, чем уверенно. Но пока в главной команде были Макс и Риккардо, места для испанца не находилось.

«Его [Карлоса] не убеждали перспективы команды, он считал, что не прогрессирует и не хотел больше ждать. Сперва мы отдали его в аренду, а потом разорвали контракт. В конце концов, мы не хотели стоять у него на пути», – сказал Марко.

Так и вышло, что чуть-чуть уступив Ферстаппену, Сайнс остался без места в Red Bull, и ушел в Renault. Сначала на концовку сезона-2017, а потом насовсем.

Мастер адаптации

В 2021 году у нас состоялась волна дебютов опытных пилотов. Перес перешел в Red Bull, Риккардо – в McLaren, Феттель – в Aston Martin. А Сайнс – в Ferrari. И сейчас из всех них лишь Карлос не испытывает явных проблем с адаптацией.

Казалось бы, из всей четверки у Сайнса было меньше всего опыта. Но это если считать по числу гонок. А если по количеству команд – тут Карлос впереди всех.

Карлос Сайнс-мл., Renault Sport F1 Team RS17 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

При переходе в Renault Сайнсу потребовалась концовка сезона-2017 и весна-2018 для полной адаптации. Начиная с лета он уже не уступал Нико Хюлькенбергу. А немец – вполне достойный пример для сравнения.

При этом, уже зимой-2019 Карлос перепрыгнул из Renault в McLaren и на этот раз адаптировался еще быстрее. Уже к четвертой гонке испанец освоился в болиде и начал стабильно побеждать Ландо Норриса. В итоге, Карлос выиграл у сверхталантливого британца оба совместных сезона. А учитывая, как Ландо хорош в этом сезоне, победа над ним – весомое достижение.

Наконец, уже в этом году Сайнс перешел в Ferrari и почти не уступает по темпу давно освоившемуся в команде Шарлю Леклеру. Да, монегаск явно сильнее в квалификациях, но субботняя магия Шарля – отдельная тема. В гонке же темп пилотов примерно одинаков. А ведь Ferrari, как мы помним по Феттелю, тоже не простая машина в адаптации.

И тут мы подходим к главной проблеме всех пилотов Red Bull, кроме Макса – неспособности подстроиться под болид. В Милтон-Кинс явно строят не самые простые машины. Но не могут же они три сезона подряд быть вообще не управляемыми!

Вопрос в том, кто к ним подстраивается. С Пьером Гасли и Алексом Элбоном все было понятно. Они имели мало опыта, и ездили на машинах одного типа. Болиды с высокой максималкой и низким лобовым сопротивлением вообще зачастую подходят новичкам лучше, чем те, в которых ставка идет на прижимную силу.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Erik Junius

Что до Переса, то Чеко почти всю карьеру тоже провел на болиде одного типа. Причем в Force India/Racing Point это был, опять же, тот самый тип, заточенный под прямые, а не повороты. Вполне возможно, что всем троим просто не подошла философия машин Red Bull.

А вот Сайнс прыгает из одной команды в другую, меняет совершенно разные болиды и продолжает выдавать высокую скорость. Возможно, это именно то умение адаптироваться, которого не хватает Red Bull?

Не боится быть №2

Не секрет, что пара Риккардо-Ферстаппен распалась из-за того, что Дэн не хотел быть не то, что вторым, но даже полуторным номером. Австралиец видел, что команда ставит на Макса, и решил уйти туда, где сам будет королем.

Понять Риккардо легко. Он не уступал Максу по темпу, превосходил его по опыту и имел явные чемпионские амбиции. У Сайнса с амбициями тоже все в порядке. А вот подход к работе в команде другой.

Уходя из Toro Rosso в Renault Карлос вряд ли мог рассчитывать сразу воцариться над Хюлькенбергом. Этого и не произошло, но испанца это не смутило.

Ландо Норрис и Карлос Сайнс, McLaren Фото: Andy Hone / Motorsport Images

В McLaren рядом с Сайнсом оказался воспитанник команды Норрис. И опять у Карлоса не было никаких преференций. В лучшем случае – равный статус. Да и в решающий момент команда наверняка выбрала бы Норриса.

Наконец, в Ferrari Сайнс пришел чуть ли не сразу вторым номером. Формально, команда, конечно, говорит о равенстве. Но все понимают, кто в Маранелло золотой мальчик с пятилетним контрактом, а кого взяли на два года, пока Мик Шумахер не подрастет. Но и это Карлоса не смутило. Пока он позади Шарля, но в паддоке уже заговорили, что ситуация может измениться.

Разве не такой партнер нужен Ферстаппену? Не тот пилот, что борется за лидерство в кабинетах и кулуарах. А тот, кто выезжает на трассу вторым, чтобы к финишу (гонки или сезона) стать первым. Он бы мотивировал Макса, но не раздражал. Да и сам не тратил бы время на осмысление своего положения.

Карлос Сайнс, Ferrari Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Упущенный шанс

По всему выходит, что у Сайнса были бы высокие шансы идеально вписаться в нынешний Red Bull. Кроме прочего, он еще и воспитанник команды, то есть Хельмуту Марко не пришлось бы идти против своих правил.

Рабочую этика Карлоса хвалят как одну из лучших в пелотоне. Он много трудится над пониманием машины. Это по-хорошему старомодный пилот, который соцсетям предпочитает гараж и тренировки.

Когда Дэн Риккардо шутил над стилем Сайнса в одежде, Карлос ответил, что предпочитает классику. И гонщик он такой же, как модник – крепкий, неброский и классический. И упущенный Red Bull.