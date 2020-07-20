У Racing Point есть 886 доказательств легальности воздухозаборников

На Гран При Венгрии Renault подала новый протест на Racing Point из-за якобы нелегально скопированных у Mercedes воздухозаборников. В ответ глава Racing Point Отмар Сафнауэр заявил, что может предоставить едва ли не тысячу чертежей, подтверждающих самостоятельную разработку этих деталей.

«Они не могут оказаться нелегальными, – заверил Сафнауэр. – Чтобы вы знали, на разработку и изготовление тормозных воздухозаборников требуется много времени, они крайне сложны, и для наших у нас есть 886 собственных чертежей».

Сафнауэр пояснил, что команда еще не предоставила доказательства легальности воздухозаборников судьям, так как не успела их собрать.

«Я знаю, как мы их разрабатывали и строили. А остальные пока нет, потому что мы еще не объяснили это стюардам. Мы все показали FIA и они были удовлетворены. Но система работает не так, решение выносят стюарды, так что теперь нам надо проинформировать их.

На это требуется время. Представители FIA сами приезжали к нам на базу, стюардов мы привезти не можем. Нам самим надо представить им информацию, поэтому времени требуется больше».

Сафнауэр подчеркнул, что заменять оспариваемые детали его команда не станет: «Они опротестовали именно воздухозаборники, а других у нас нет. В основном потому, что эти легальны. Мы вообще не волнуемся. Воздухозаборники легальны, мы использовали их на прошлом этапе и на этом, и будем использовать на следующем».