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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

У Переса возникли те же проблемы, что и у Сайнса

Мексиканец пожаловался на преждевременный износ резины

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У Переса возникли те же проблемы, что и у Сайнса
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Серхио Перес стартовал в Гран При Бельгии вторым и финишировал на той же позиции, однако это сложно назвать большим успехом, учитывая, что его напарник Макс Ферстаппен на старте бывший 14-м, гонку выиграл.

Объясняя свое поражение, Перес нашел ту же причину, на которую жаловался и обладатель поула Карлос Сайнс.

«Конечно, я сегодня надеялся на большее, – заявил Перес. – У меня были отличные шансы, но Макс просто летел. Он сегодня был словно с другой планеты, бороться с ним не имело смысла.

Что до меня, то я столкнулся с проблемами на первом отрезке гонки. Шины на машине с полным баком очень быстро деградировали. К тому же первый круг получился очень хаотичным, я потерял несколько позиций в первом повороте, но смог отыграть их в пятом.

В любом случае финишировать вторым, позади напарника – это отличный результат. Мы принесли команде максимум очков».

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