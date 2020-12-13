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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

У Переса сломалась та же деталь, что и в Бахрейне

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У Переса сломалась та же деталь, что и в Бахрейне
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У мексиканца вышел из строя элемент силовой установки MGU-K

Причиной схода Серхио Переса в Гран При Абу-Даби стал отказ узла MGU-K в гибридной силовой установке Mercedes на его болиде Racing Point. Об этом сам пилот рассказал после финиша гонки.

MGU-K – это мотор-генератор, который соединен с коленвалом двигателя и позволяет рекуперировать энергию торможения и помогать бензиновому двигателю при разгоне. Именно отказ MGU-K на Гран При Бахрейна также стал причиной схода Переса, который в гонке претендовал на подиум.

В прошлый уик-энд Пересу поставили старую силовую установку, с которой он смог одержать победу в Гран-При Сахира. В Абу-Даби ему заменили мотор, турбину и блок MGU-H, но MGU-K оставили старый.

Накануне гонки глава команды Mercedes Тото Вольф признался, что у старых узлов MGU-K на их силовых установках наблюдаются некие проблемы, и чтобы избежать поломок, инженеры приняли решение ограничить мощность у всех команд с двигателями Mercedes.

Таким образом, у Переса сломался хотя и старый MGU-K, работать он должен был в щадящем режиме, что, однако, не уберегло мексиканца от схода.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Гонка
Пилоты Серхио Перес
Автор Сергей Иванов

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