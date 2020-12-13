У Переса сломалась та же деталь, что и в Бахрейне
У мексиканца вышел из строя элемент силовой установки MGU-K
Причиной схода Серхио Переса в Гран При Абу-Даби стал отказ узла MGU-K в гибридной силовой установке Mercedes на его болиде Racing Point. Об этом сам пилот рассказал после финиша гонки.
MGU-K – это мотор-генератор, который соединен с коленвалом двигателя и позволяет рекуперировать энергию торможения и помогать бензиновому двигателю при разгоне. Именно отказ MGU-K на Гран При Бахрейна также стал причиной схода Переса, который в гонке претендовал на подиум.
В прошлый уик-энд Пересу поставили старую силовую установку, с которой он смог одержать победу в Гран-При Сахира. В Абу-Даби ему заменили мотор, турбину и блок MGU-H, но MGU-K оставили старый.
Накануне гонки глава команды Mercedes Тото Вольф признался, что у старых узлов MGU-K на их силовых установках наблюдаются некие проблемы, и чтобы избежать поломок, инженеры приняли решение ограничить мощность у всех команд с двигателями Mercedes.
Таким образом, у Переса сломался хотя и старый MGU-K, работать он должен был в щадящем режиме, что, однако, не уберегло мексиканца от схода.
Читайте также:
Предыдущая новость
Феттель: О результате и гонке нечего и говорить
Следующая новость
Элбон о шансах остаться в Red Bull: Я сделал все, что в моих силах
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Серхио Перес
|Автор
|Сергей Иванов