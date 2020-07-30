У Переса коронавирус. Это подтвердил повторный тест
В четверг вечером FIA объявила, что у гонщка Racing Point выявлен COVID-19. Он точно пропустит Гран При Великобритании
Медиа-день в Сильверстоуне принес новость, что Серхио Перес не приехал на автодром и остался в самоизобляции, поскольку его проба, взятая перед Гран При, дала «неочевидный результат».
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Спустя несколько часов стало известно, что медики провели повторный анализ, и его результат не вызывает сомнений – у мексиканца коронавирус.
«После сегодняшнего объявления о том, что результат анализа пилота Racing Point Серхио Переса на COVID-19 в преддверии Гран При Великобритании в Сильверстоуне является неочевидным, FIA и Формула 1 подтверждают позитивный результат повторного теста, – сказано в официальном заявлениии. – Перес уже начал самоизоляцию в соответствии с унструкциями соответствующих органов, и продолжит эту процедуру.
При поддержке организатора Гран При Великобритании, представителей местного здравоохранения и делегата FIA по COVID-19 были предпрняты все необходимые меры по отслеживанию его тесных кантактов и помещении этих людей на карантин.
Процедуры, установленные FIA и Формулой 1, позволяют быструю локализацию инцидента и исключение его серьезного влияния на ход соревнований».
Перес стал первым гонщиком Ф1, у кого обнаружили вирус. Он точно пропустит Гран При Великобритании, однако команда может заменить мексиканца другим пилотом.
Основными кандидатами считаются резервисты Mercedes Стоффель Вандорн и Эстебан Гутьеррес, однако особенность сложившейся ситуации в том в том, что британские правила карантина не позволят никому из потенциальных кандидатов сесть за руль, если он предварительно не провел в стране несколько дней.
Дополнение: Команда Racing Point выпустила заявление, в котором говорится, что Серхио Перес «физически в порядке и в хорошем настроении».
«Мы планируем участвовать в гонке двумя машинами, – говорится в документе. – Мы сообщим о своих следующих действиях на Гран При Великобритании в надлежащее время».
Команда добавила, что на изоляцию поместили небольшую группу ее сотрудников – тех, с кем больше всего контактировал мексиканский гонщик.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский