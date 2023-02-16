Технический анализ Джорджо Пиолы
У новой Ferrari нашли секретный воздуховод
Изучив изображения SF-23, знатоки в области гоночной техники обнаружили два необычных отверствия. А потом задумались, нет ли между ними связи…
Увидев новую Ferrari и послушав ее создателей, можно было поверить, что в конструкции SF-23 нет ничего примечательного и по-настоящему революционного. Машина, якобы, является логическим развитием прошлогодней F1-75, и зимой конструкторы просто чуть доработали самые проблемные места.
Интересно, что глава группы шасси Энрико Кардиле даже не принимал участие в презентации, пресс-служба лишь опубликовала видео с его интервью. Там конструктор сказал, что «машина является эволюционным развитием предыдущей, хотя в действительности мы переделали в ней довольно много».
Студийные снимки новинки – и это едва ли случайность – были сделаны на черном фоне. Но это не остановило любителей раскрывать технические секреты, и после некоторого анализа им удалось разгадать очень интересную тайну SF-23. Внутри корпуса машины спрятан длинный канал для воздуха.
Глава отдела аэродинамики Давид Санчес и его сотрудники разместили входное отверстие в нижней части шасси у боковины кокпита – рядом с вентиляционной панелью и прямо под отверстием в понтоне.
Найти выходное оказалось куда проще: оно расположено чуть ниже крепления Halo к корпусу.
Воздуховод внутри Ferrari SF-23
Фото: Джорджо Пиола
В чем смысл этого решения? На самом деле, можно выделить два очень важных момента.
Во-первых, это способ забрать немного воздуха из нижней части машины, за счет чего улучшить аэродинамическое «качество» тех потоков, которые протекают вдоль днища.
Во-вторых – дополнительный воздух сверху поможет «вытягивать» потоки через прорези в понтоне, что позитивно скажется на охлаждении внутренних узлов.
Важно, что решить обе задачи получается без создания дополнительного лобового сопротивления.
Выходное отверстие воздуховода Ferrari SF-23
Фото: Ferrari
При желании Скудерия легко могла скрыть свое решение на опубликованных фото, чтобы затруднить соперникам его копирование. Но прятать разработку не захотели, что можно считать свидетельством уверенности в себе и здоровых амбиций. Впрочем, если не заложить этот принцип в шасси на стадии проектирования, перенести его в любом случае будет непросто.
Пока в команде нет полной уверенности, что их секретное оружие окажется действительно эффективным. Но есть ощущение, что тема воздуховодов может стать одной из главных в первой половине нынешнего сезона Ф1…
Источник: Ferrari не увидела у SF-23 даже намека на «козление»
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