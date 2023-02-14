У новой Ferrari нашли деталь, которую в 2022-м запретили на Mercedes

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Эта история началась в прошлом октябре, когда команда Mercedes привезла в Остин переднее антикрыло необычной конструкции. Два его дальних закрылка соединяли элементы, явно несущие аэродинамические функции.

Соперники обратили на это внимание FIA – в статье 3.9.8 Технического регламента оговаривается, что разделители могут лишь во вторую очередь влиять на протекание потоков После этого в команде из Брэкли переделали крыло, а зимой правила Ф1 даже специально скорректировали, чтобы исключить разночтения.

Сравнение вариантов переднего антикрыла Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Однако во вторник, когда Ferrari опубликовала изображения своей новой машины SF-23 после презентации во Фьорано, оказалось, что решение переднего крыла очень похоже на то, что было у Mercedes в Остине.

Между третьим и четвертым закрылками отлично видны пять разделителей той же Т-образной формы, что на W13.

Как оказалось, в попытке полностью запретить подобные решения FIA вовсе исключила из регламента предложение, запрещавшее их. Теперь больше нет требования, чтобы разделители несли «в первую очередь» механическую функцию.

Правила лишь устанавливают, что деталь должна обеспечивать «структурное соединение» между соседними закрылками и не выходить за границы очерченной области. Так как коннекторы на SF-23 отвечают всем этим требованиям, они полностью легальны вне зависимости от аэродинамической нагрузки.

Интересно будет посмотреть, как соперники отреагируют на такой подход – и как быстро мы увидим что-то подобное по всему пелотону.

Детали переднего антикрыла Ferrari SF-23 Фото: Ferrari