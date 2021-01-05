У Норриса обнаружили COVID-19

Ландо Норрис сейчас проводит каникулы в ОАЭ, где рассчитывал вскоре приступить к физическим тренировкам в специальном лагере. Однако в понедельник гонщик почувствовал у себя признаки заболевания и сдал анализ на COVID.

В официальном заявлении команда McLaren сообщила, что проба дала положительный результат, и теперь Ландо предстоит провести две недели на самоизоляции.

«McLaren подтверждает, что Ландо Норрис сдал положительный анализ на COVID-19 вчера в Дубае, – гласит сообщение. – Уловив потерю вкусов и запахов, он сразу совершил проверку и проинформировал команду. В соответствии с местными правилами ему предстоит провести на самоизоляции в гостинице 14 дней.

Сейчас он чувствует себя хорошо и не сообщает о наличии других симптомов».

Норрис стал четвертым гонщиком Ф1, у которого выявили коронавирус. По ходу сезона такой же диагноз поставили Серхио Пересу, Лэнсу Строллу и Льюису Хэмилтону.