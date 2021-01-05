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Формула 1 / Новость

У Норриса обнаружили COVID-19

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У Норриса обнаружили COVID-19
Автор:
, Редактор Ф1

Пилот McLaren пополнил список участников Формулы 1, чей анализ на коронавирус дал положительный результат

Ландо Норрис сейчас проводит каникулы в ОАЭ, где рассчитывал вскоре приступить к физическим тренировкам в специальном лагере. Однако в понедельник гонщик почувствовал у себя признаки заболевания и сдал анализ на COVID.

В официальном заявлении команда McLaren сообщила, что проба дала положительный результат, и теперь Ландо предстоит провести две недели на самоизоляции.

«McLaren подтверждает, что Ландо Норрис сдал положительный анализ на COVID-19 вчера в Дубае, – гласит сообщение. – Уловив потерю вкусов и запахов, он сразу совершил проверку и проинформировал команду. В соответствии с местными правилами ему предстоит провести на самоизоляции в гостинице 14 дней.

Сейчас он чувствует себя хорошо и не сообщает о наличии других симптомов».

Норрис стал четвертым гонщиком Ф1, у которого выявили коронавирус. По ходу сезона такой же диагноз поставили Серхио Пересу, Лэнсу Строллу и Льюису Хэмилтону. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ландо Норрис
Автор Люк Смит

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