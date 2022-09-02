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Даже после многих лет выступлений пилотам Ф1 редко удается спрятать свои эмоции по ходу медиа-брифингов. Неделю назад в Спа было хорошо видно, что в пятницу вечером Льюис Хэмилтон пребывает в подавленном состоянии. Несмотря на шестую скорость по итогам дня, гонщик понимал, что на длинных прямых его Mercedes не в силах угнаться за Red Bull и Ferrari.

В Зандфорте семикратный чемпион был в совсем другом настроении. Медленное голландское кольцо заставило вспомнить о форме действующих чемпионов в Венгрии, где Джордж Расселл выиграл квалификацию, а гонка принесла двойной подиум.

«У нас получилось хорошее начало уик-энда, – рассказал британец, показавший третий результат. – Я чувствую себя куда увереннее за рулем. Трасса здесь радикально отличается от Спа, и мы смогли добиться прогресса. Теперь мы отстаем далеко не столь значительно».

Он добавил, что причина оптимизма в том, что в пятницу Mercedes удавалось очень быстро прогревать резину.

«Тут очень абразивный асфальт, – объяснил Льюис. – И мы стараемся использовать его, чтобы быстрее прогревать резину. Конечно, пока слишком рано оценивать силы, но мы точно приблизились к лидерам. Надо будет постараться сегодня вечером, но если получится и дальше продвигаться вперед в таком темпе, это будет очень здорово».

Ставшему быстрейшим в первый день уик-энда Шарлю Леклеру Хэмилтон проиграл меньше одной десятой секунды. В то же время, у лидера сезона Макса Ферстаппена британец выиграл сразу шесть.

«У него был сложный день, он потерял большую часть времени в первой сессии, – сказал Льюис. – Я уверен, что у Red Bull точно есть в запасе шесть-семь десятых. Они без проблем смогут отыграть это время»

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Джордж Расселл, Mercedes W13 Фото: Эрик Юниус

Джордж Расселл тоже остался в целом доволен пятницей, но попросил не ждать повторения его подвига на «Хунгароринге».

«Венгерская история была особенной, – объяснил гонщик. – Там наши соперники не смогли реализовать свои возможности, а мы отработали просто здорово, и все сложилось. Я буду в шоке, если и здесь мы завоюем поул. Впрочем, наше отставание не столь велико».

Он добавил: «Думаю, в квалификации будут очень быстры McLaren и Aston Martin. Для нас же быстрые попытки остаются слабым местом. Мы больше рассчитываем на гонку.

Но здесь важно хорошо квалифицироваться, так как с третьего ряда на первое или второе место пробиться в воскресенье будет просто невозможно».

Год назад Льюис Хэмилтон финишировал в Зандфорте вторым, его тогдашний напарник Валттери Боттас замкнул тройку призеров.

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