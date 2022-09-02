«У них в запасе семь десятых». Льюис не поверил в проблемы Red Bull
По итогам пятницы в Зандфорте Макс Ферстаппен показал только восьмую скорость. Однако не все поверили, что это реальная сила Red Bull
Даже после многих лет выступлений пилотам Ф1 редко удается спрятать свои эмоции по ходу медиа-брифингов. Неделю назад в Спа было хорошо видно, что в пятницу вечером Льюис Хэмилтон пребывает в подавленном состоянии. Несмотря на шестую скорость по итогам дня, гонщик понимал, что на длинных прямых его Mercedes не в силах угнаться за Red Bull и Ferrari.
В Зандфорте семикратный чемпион был в совсем другом настроении. Медленное голландское кольцо заставило вспомнить о форме действующих чемпионов в Венгрии, где Джордж Расселл выиграл квалификацию, а гонка принесла двойной подиум.
«У нас получилось хорошее начало уик-энда, – рассказал британец, показавший третий результат. – Я чувствую себя куда увереннее за рулем. Трасса здесь радикально отличается от Спа, и мы смогли добиться прогресса. Теперь мы отстаем далеко не столь значительно».
Он добавил, что причина оптимизма в том, что в пятницу Mercedes удавалось очень быстро прогревать резину.
«Тут очень абразивный асфальт, – объяснил Льюис. – И мы стараемся использовать его, чтобы быстрее прогревать резину. Конечно, пока слишком рано оценивать силы, но мы точно приблизились к лидерам. Надо будет постараться сегодня вечером, но если получится и дальше продвигаться вперед в таком темпе, это будет очень здорово».
Ставшему быстрейшим в первый день уик-энда Шарлю Леклеру Хэмилтон проиграл меньше одной десятой секунды. В то же время, у лидера сезона Макса Ферстаппена британец выиграл сразу шесть.
«У него был сложный день, он потерял большую часть времени в первой сессии, – сказал Льюис. – Я уверен, что у Red Bull точно есть в запасе шесть-семь десятых. Они без проблем смогут отыграть это время»
Джордж Расселл, Mercedes W13
Фото: Эрик Юниус
Джордж Расселл тоже остался в целом доволен пятницей, но попросил не ждать повторения его подвига на «Хунгароринге».
«Венгерская история была особенной, – объяснил гонщик. – Там наши соперники не смогли реализовать свои возможности, а мы отработали просто здорово, и все сложилось. Я буду в шоке, если и здесь мы завоюем поул. Впрочем, наше отставание не столь велико».
Он добавил: «Думаю, в квалификации будут очень быстры McLaren и Aston Martin. Для нас же быстрые попытки остаются слабым местом. Мы больше рассчитываем на гонку.
Но здесь важно хорошо квалифицироваться, так как с третьего ряда на первое или второе место пробиться в воскресенье будет просто невозможно».
Год назад Льюис Хэмилтон финишировал в Зандфорте вторым, его тогдашний напарник Валттери Боттас замкнул тройку призеров.
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