«У них в руководстве есть люди, которые тянут нас назад». Льюис разнес FIA
Гонщик Mercedes не стал называть никаких имен, но назвал неприемлемыми действия федерации в отношении Тото и Сьюзи Вольф
Пятничный гала-вечер FIA в Баку стал первым публичным мероприятие с участием представителей Формулы 1 после разразившегося на этой неделе громкого скандала вокруг обвинений в адрес главы Mercedes F1 и его супруги, управляющего директора F1 Academy.
Федерация начала расследование против четы Вольф по подозрению в конфликте интересов, столкнулась с резко негативной реакцией сообщества и спустя двое суток закрыла его.
Перед награждением в столице Азербайджана репортеры поинтересовались, что по этому поводу думает бронзовый призер сезона Ф1 и гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.
«Это была сложная неделя, – сказал британец. – На самом деле, было большим разочарованием видеть, как в руководстве нашего спорта усомнились в честности одной из самых невероятных женщин-лидеров в гонках, Сьюзи Вольф. Не задавая вопросов, не имея доказательств… И в конце они просто сказали "Извините".
Это неприемлемо. В спорте работает множество потрясающих людей, которые отлично справляются со своими задачами. Они ведут постоянную борьбу за повышение разнообразия.
Но похоже, отдельные персонажи в руководстве FIA тянут нас назад всякий раз, когда мы стараемся сделать шаг вперед. И это необходимо изменить».
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Susie Wolff
Говоря о своем непосредственном начальнике Тото Вольфе, обладатель семи титулов добавил: «Он потрясающий лидер. Я знаю его уже долгое время, мы пришли в команду [Mercedes] в одно время.
Для каждого из нас это было очень интересное приключение. Команда росла и становилась сильнее, ее структура тоже менялась к лучшему. И Тото за это время не потерял ни капли в своем стремлении побеждать.
Вы видите в трансляциях, как он сидит в глубине гаража перед монитором. На самом деле, ему приходится искать баланс между семьей и работой, и как по мне, он очень здорово справляется с этим.
Мы продолжаем толкать вперед друг друга и команду. При этом он остается настоящим лидером, на которого можно положиться. Понятно, что это не самый простой человек, когда вы вместе стремитесь чего-то добиться. Но именно это от него и требуется.
Я вынес из общения с им множество уроков – и очень горд, что виду его собственный прогресс в личностном плане».
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