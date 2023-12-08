«У них в руководстве есть люди, которые тянут нас назад». Льюис разнес FIA

Пятничный гала-вечер FIA в Баку стал первым публичным мероприятие с участием представителей Формулы 1 после разразившегося на этой неделе громкого скандала вокруг обвинений в адрес главы Mercedes F1 и его супруги, управляющего директора F1 Academy.

Федерация начала расследование против четы Вольф по подозрению в конфликте интересов, столкнулась с резко негативной реакцией сообщества и спустя двое суток закрыла его.

Перед награждением в столице Азербайджана репортеры поинтересовались, что по этому поводу думает бронзовый призер сезона Ф1 и гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.

«Это была сложная неделя, – сказал британец. – На самом деле, было большим разочарованием видеть, как в руководстве нашего спорта усомнились в честности одной из самых невероятных женщин-лидеров в гонках, Сьюзи Вольф. Не задавая вопросов, не имея доказательств… И в конце они просто сказали "Извините".

Это неприемлемо. В спорте работает множество потрясающих людей, которые отлично справляются со своими задачами. Они ведут постоянную борьбу за повышение разнообразия.

Но похоже, отдельные персонажи в руководстве FIA тянут нас назад всякий раз, когда мы стараемся сделать шаг вперед. И это необходимо изменить».

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Susie Wolff

Говоря о своем непосредственном начальнике Тото Вольфе, обладатель семи титулов добавил: «Он потрясающий лидер. Я знаю его уже долгое время, мы пришли в команду [Mercedes] в одно время.

Для каждого из нас это было очень интересное приключение. Команда росла и становилась сильнее, ее структура тоже менялась к лучшему. И Тото за это время не потерял ни капли в своем стремлении побеждать.

Вы видите в трансляциях, как он сидит в глубине гаража перед монитором. На самом деле, ему приходится искать баланс между семьей и работой, и как по мне, он очень здорово справляется с этим.

Мы продолжаем толкать вперед друг друга и команду. При этом он остается настоящим лидером, на которого можно положиться. Понятно, что это не самый простой человек, когда вы вместе стремитесь чего-то добиться. Но именно это от него и требуется.

Я вынес из общения с им множество уроков – и очень горд, что виду его собственный прогресс в личностном плане».