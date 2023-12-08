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«У них в руководстве есть люди, которые тянут нас назад». Льюис разнес FIA

Гонщик Mercedes не стал называть никаких имен, но назвал неприемлемыми действия федерации в отношении Тото и Сьюзи Вольф

Адам Купер
Автор Адам Купер
Обновлено
Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Пятничный гала-вечер FIA в Баку стал первым публичным мероприятие с участием представителей Формулы 1 после разразившегося на этой неделе громкого скандала вокруг обвинений в адрес главы Mercedes F1 и его супруги, управляющего директора F1 Academy.

Федерация начала расследование против четы Вольф по подозрению в конфликте интересов, столкнулась с резко негативной реакцией сообщества и спустя двое суток закрыла его.

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Перед награждением в столице Азербайджана репортеры поинтересовались, что по этому поводу думает бронзовый призер сезона Ф1 и гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. 

«Это была сложная неделя, – сказал британец. – На самом деле, было большим разочарованием видеть, как в руководстве нашего спорта усомнились в честности одной из самых невероятных женщин-лидеров в гонках, Сьюзи Вольф. Не задавая вопросов, не имея доказательств… И в конце они просто сказали "Извините".

Это неприемлемо. В спорте работает множество потрясающих людей, которые отлично справляются со своими задачами. Они ведут постоянную борьбу за повышение разнообразия. 

Но похоже, отдельные персонажи в руководстве FIA тянут нас назад всякий раз, когда мы стараемся сделать шаг вперед. И это необходимо изменить».

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Susie Wolff

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Susie Wolff

Говоря о своем непосредственном начальнике Тото Вольфе, обладатель семи титулов добавил: «Он потрясающий лидер. Я знаю его уже долгое время, мы пришли в команду [Mercedes] в одно время. 

Для каждого из нас это было очень интересное приключение. Команда росла и становилась сильнее, ее структура тоже менялась к лучшему. И Тото за это время не потерял ни капли в своем стремлении побеждать. 

Вы видите в трансляциях, как он сидит в глубине гаража перед монитором. На самом деле, ему приходится искать баланс между семьей и работой, и как по мне, он очень здорово справляется с этим. 

Мы продолжаем толкать вперед друг друга и команду. При этом он остается настоящим лидером, на которого можно положиться. Понятно, что это не самый простой человек, когда вы вместе стремитесь чего-то добиться. Но именно это от него и требуется. 

Я вынес из общения с им множество уроков – и очень горд, что виду его собственный прогресс в личностном плане». 

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