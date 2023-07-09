«У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона

Льюис Хэмилтон стартовал в Сильверстоуне только седьмым, но удачный момент выезда машины безопасности позволил ему подняться на третье место, а вдобавок получил преимущество мягких шин над Ландо Норрисом, который был впереди.

Несмотря на несколько очень острых атак, Хэмилтону так и не удалось выйти вперед. А затем из-за износа собственных сликов он и вовсе отстал от соперника и на финише, опередив всего на секунду другого пилота McLaren Оскара Пиастри.

«У McLaren просто ракета, – признал Льюис после финиша. – Их скорость просто невероятная.

На самом деле, я хочу поздравить Ландо и McLaren. Эта команда была моей семьей [с 2007 по 2012 годы], именно там я начинал. И мне приятно видеть, что они вновь обретают силу.

Им удавалось очень быстро проходить скоростные повороты. Мне оставалось только поражаться. Но как минимум после рестарта у нас получился приятный поединок».

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, третье место, Ландо Норрис, McLaren, второе место Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Говоря о сражении с Ландо, семикратный чемпион добавил: «Как только мы проезжали 15-й поворот [Стоу], он просто скрывался впереди. В медленных поворотах у моей машины был хороший темп, но на прямых что-то сделать не удавалось. Впрочем, я все равно рад, что финишировал третьим после старта с седьмого места.

Для команды позитивно знать, что мы отстаем не так сильно. И мы обязательно продолжим работу, чтобы подобраться еще ближе к лидерам».