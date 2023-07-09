«У них гараж выглядит лучше, чем у некоторых реальных команд». В Ф1 одобрили APX GP

Появление в Сильверстоуне команды APX GP, которая участвует в съемках новой киноленты про Большие Призы, которую заказала Apple, стало важной темой для обсуждений в паддоке.

Черно-золотая машина, построенная на базе шасси Ф2, уже несколько раз выезжала на трассу, а по ходу уик-энда киношники используют реальные события на трассе и в паддоке для съемок необходимых по сценарию эпизодов.

Одним из консультантов будущей ленты выступил Льюис Хэмилтон – как объяснил семикратный чемпион, он постарался сделать так, чтобы все выглядело максимально правдоподобно.

Формула 1 оказала съемочной бригаде максимальное содействие, позволив разместить свои камеры в тех же точках, что и официальные. Кроме того, «киношная» команда будет присутствовать в воскресенье на стартовом поле, ее пилоты даже смогут провести прогревочный круг.

Репортеры уже выяснили, что в качестве гонщиков в проекте задействованы Крейг Долби и чемпион Формулы 2 Лучано Бакета. Они являются дублерами Брэда Питта и Джошуа Пирса, которые также прошли курс гоночной подготовки.

Актер Брэд Питт Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

В создании машины для APX участвовали специалисты Mercedes F1. Ее глава Тото Вольф поделился интересными подробностями о том, как продвигалась подготовка к проекту.

«Мы участвовали в этой истории практически с самого начала, – рассказал австриец. – Сначала это были обсуждения, потом мы отправили Брэда в гоночную школу во Франции, где он занимался на машине Ф4.

Мы старались помогать со сценарием, а Льюис вообще стал у них продюсером, так ему хотелось, чтобы все получилось максимально реалистично.

Кое-что изначально было очень смешным, но в итоге получилась очень хорошая история, которой мы будем очень рады помочь.

Вообще, идею с переделкой машины Ф2 изначально предложил Фред [Вассер, глава Ferrari]. Также мы помогали при создании гаража и командного мостика. Что получилось в результате – вы можете видеть.

Но когда заходишь в их гараж, складывается полное впечатление, что это настоящая команда. Просто невероятно».

Носовой обтекатель и переднее крыло машины «киношной» команды APX GP на пит-лейне Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

С Вольфом – что случается в Ф1 не так часто – согласился и сам Вассер

«Я думаю, они очень здорово поработали над созданием машины, – отметил руководитель Скудерии. – Я не эксперт в этой специфике, но когда заходишь в их гараж, полное впечатление, что это настоящая команда Ф1. У них все выглядит даже лучше, чем у некоторых участников чемпионата.

Они действительно здорово справились. Надеюсь, что и сам фильм будет соответствовать самым высоким ожиданиям, ведь это принесет огромную пользу Формуле 1».

«Надеюсь, мы сможем испытывать гордость»

Своей историей про APX GP и новую ленту поделился и Льюис Хэмилтон.

«Я приезжал в Сильверстоун перед этапом в Австрии, чтобы посмотреть за тренировками Брэда, – рассказал чемпион мира. – Было очень здорово видеть, как все начинает складываться вместе.

В этот уик-энд мы по сути начали съемки фильма, потому, понятное дело, было волнение – ведь подготовительные работы заняли так много времени.

Нам хочется, чтобы все полюбили эту картину и действительно почувствовали, что мы воплотили в ней саму суть нашего спорта. В этом наша цель. И, надеюсь, мы сможем испытывать гордость за этот проект».

Он добавил, что боссы Формулы 1 оказали съемочной бригаде действительно серьезное содействие: «Думаю, всего десять лет назад, при прежнем менеджменте, что-то подобное было бы невозможно.

Тогда люди не осознавали, насколько важны подобные проекты для роста популярности спорта.

Но сейчас все уже видят, какой эффект имела документальная лента от Netflix. Думаю, мы сможем поднять планку еще выше».

Гараж «киношной» команды APX GP Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Он продолжил: «Сейчас множество людей по всему миру заинтересовались нашим спортом. Им интересно, и они хотят узнать еще больше.

Потому очень здорово, что в фильме будут реальные личности, которые выступают в чемпионате. И вместе с ними Брэд Питт – это очень круто».

Голливудскому актеру в конце этого года исполнится 60 лет. Но возраст, по мнению Хэмилтона, никак не помешает ему сниматься в картине.

«Такое ощущение, что Брэд с годами только молодеет, – объяснил Льюис. – Он отлично выглядит для своих лет.

Разумеется, этот вопрос мы максимально серьезно обсуждали еще в самом начале. Но он в превосходной форме, отлично тренирован Кроме того, это же кино – в Голливуде сделают так, чтобы все выглядело достоверно.

Брэд – культовый актер. Он всегда делает свою работу на высшем уровне. Даже не могу вам передать, насколько я рад тому, что именно он участвует в фильме про Ф1. Думаю, получится очень здорово».

Съемки фильма продолжатся в ближайшие месяцы в Сильверстоуне и Ле-Кастелле.

Дэмсон Идрис, исполнитель роли гонщика Джошуа Пирса Фото: Марк Саттон / Motorsport Images