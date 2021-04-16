Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Судьи Ф1 сочли столкновение Окона и Переса гоночным инцидентом Следующая / Формула Е проведет уик-энд в Монако не на трассе Ф1. Тодт попросил
Формула 1 / Новости

«У него есть год на обучение». Штайнер вступился за Мазепина

Автор:

Босс Haas попросил не судить российского пилота слишком рано

«У него есть год на обучение». Штайнер вступился за Мазепина

Уик-энд в Имоле начался для Никиты Мазепина не очень здорово – москвич допустил пару ошибок в ходе первой сессии второго Гран При сезона, и одна из них закончилась аварией. На последних минутах тренировки пилот Haas потерял машину при атаке поребрика и не смог избежать контакта со стеной. Это уже вторая авария Никиты в сезоне-2021 – ранее он разбил машину на первом круге Гран При Бахрейна.

Читайте также:

В ходе пресс-конференции, которая началась сразу после окончания первой тренировки этапа в Имоле, Гюнтеру Штайнеру пришлось оправдывать своего пилота. Босса Haas в частности спросили, не слишком ли много ошибок допускает новичок его команды.

«Это невозможно оценить, – ответил Штайнер. – В Бахрейне, я бы сказал, ему нужно было адаптироваться к непростым условиям, потому что там было очень ветрено. Надо учитывать, что наша машина еще в прошлом году не слишком хорошо вела себя в таких условиях. Это привело к паре разворотов, а в гонке развернуло также и Мика [Шумахера].

Мы не планируем, чтобы наших гонщиков разворачивало постоянно, но с другой стороны ошибки – это часть процесса обучения. Я не хочу ставить ему какие-то пределы либо по количеству ошибок, которые он может допустить, либо по времени. Все разрешится само собой».

На протяжении двух последних лет Мазепин имел возможность проводить частные тесты за рулем машин команды Mercedes. Штайнер не исключил, что управляться с более нервной техникой Haas Никите сложнее.

«Я думаю, что выводы в любом случае делать рано, – сказал он. – У нас прошла только первая тренировка второго этапа сезона. Судить о ком-то сейчас все-таки рановато. Но да, нельзя отрицать, что его несколько раз разворачивало в Бахрейне. Как я и сказал, это часть процесса обучения.

Безусловно, он наверняка чему-то научился за рулем Mercedes, и сейчас наверняка понимает, что наша машина не столь хороша. Об этом я могу говорить открыто. Я не скрываю, что это действительно так. Само собой, машина Mercedes легче нашей в управлении. Но опять же, у него есть целый год на обучение. Надеюсь, его не будет разворачивать постоянно на протяжении года, но мы здесь, чтобы учиться. Это то, на чем мы сосредоточены в текущем сезоне».

У Мазепина с Haas двухлетний контракт. Штайнер ранее не раз называл сезон-2021 переходным для команды. Главными целями в этом году босс Haas обозначил подготовку пилотов, которые дебютируют в Ф1, а также развитие шасси для сезона-2022, когда коллектив планирует вернуться к борьбе в средней группе.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Судьи Ф1 сочли столкновение Окона и Переса гоночным инцидентом

Предыдущая новость

Судьи Ф1 сочли столкновение Окона и Переса гоночным инцидентом

Следующая новость

Формула Е проведет уик-энд в Монако не на трассе Ф1. Тодт попросил

Формула Е проведет уик-энд в Монако не на трассе Ф1. Тодт попросил
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин , Гюнтер Штайнер
Команды Haas F1 Team
Автор Олег Карпов

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

41мин
5
Формула 1

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

41мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Олег Карпов More from
Олег Карпов
Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

«Плакать не собираюсь». Мазепин объяснил отставание от Шумахера Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новости

«Плакать не собираюсь». Мазепин объяснил отставание от Шумахера

Мазепин: Нет смысла долго переживать из-за ошибок Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новости

Мазепин: Нет смысла долго переживать из-за ошибок

More from
Никита Мазепин
Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

«Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

«Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле

Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем

More from
Haas F1 Team
На два разворота меньше. Как Мазепин провел Гран При Эмилии-Романьи Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Самое интересное

На два разворота меньше. Как Мазепин провел Гран При Эмилии-Романьи

«Такие не учатся». Комментатор Ф1 разнес Мазепина Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

«Такие не учатся». Комментатор Ф1 разнес Мазепина

Штайнер оправдал поведение Мазепина в квалификациях Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Штайнер оправдал поведение Мазепина в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.