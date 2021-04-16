«У него есть год на обучение». Штайнер вступился за Мазепина

Уик-энд в Имоле начался для Никиты Мазепина не очень здорово – москвич допустил пару ошибок в ходе первой сессии второго Гран При сезона, и одна из них закончилась аварией. На последних минутах тренировки пилот Haas потерял машину при атаке поребрика и не смог избежать контакта со стеной. Это уже вторая авария Никиты в сезоне-2021 – ранее он разбил машину на первом круге Гран При Бахрейна.

В ходе пресс-конференции, которая началась сразу после окончания первой тренировки этапа в Имоле, Гюнтеру Штайнеру пришлось оправдывать своего пилота. Босса Haas в частности спросили, не слишком ли много ошибок допускает новичок его команды.

«Это невозможно оценить, – ответил Штайнер. – В Бахрейне, я бы сказал, ему нужно было адаптироваться к непростым условиям, потому что там было очень ветрено. Надо учитывать, что наша машина еще в прошлом году не слишком хорошо вела себя в таких условиях. Это привело к паре разворотов, а в гонке развернуло также и Мика [Шумахера].

Мы не планируем, чтобы наших гонщиков разворачивало постоянно, но с другой стороны ошибки – это часть процесса обучения. Я не хочу ставить ему какие-то пределы либо по количеству ошибок, которые он может допустить, либо по времени. Все разрешится само собой».

На протяжении двух последних лет Мазепин имел возможность проводить частные тесты за рулем машин команды Mercedes. Штайнер не исключил, что управляться с более нервной техникой Haas Никите сложнее.

«Я думаю, что выводы в любом случае делать рано, – сказал он. – У нас прошла только первая тренировка второго этапа сезона. Судить о ком-то сейчас все-таки рановато. Но да, нельзя отрицать, что его несколько раз разворачивало в Бахрейне. Как я и сказал, это часть процесса обучения.

Безусловно, он наверняка чему-то научился за рулем Mercedes, и сейчас наверняка понимает, что наша машина не столь хороша. Об этом я могу говорить открыто. Я не скрываю, что это действительно так. Само собой, машина Mercedes легче нашей в управлении. Но опять же, у него есть целый год на обучение. Надеюсь, его не будет разворачивать постоянно на протяжении года, но мы здесь, чтобы учиться. Это то, на чем мы сосредоточены в текущем сезоне».

У Мазепина с Haas двухлетний контракт. Штайнер ранее не раз называл сезон-2021 переходным для команды. Главными целями в этом году босс Haas обозначил подготовку пилотов, которые дебютируют в Ф1, а также развитие шасси для сезона-2022, когда коллектив планирует вернуться к борьбе в средней группе.