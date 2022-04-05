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Формула 1 Новость

«У нас профи, а не пилоты с деньгами». Гонщик ФЕ ответил Хорнеру

Андре Лоттерер доходчиво объяснил, чем определяется уровень гоночной серии

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«У нас профи, а не пилоты с деньгами». Гонщик ФЕ ответил Хорнеру
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Представители Формулы 1 нередко высказываются в негативном ключе по поводу другого чемпионата мира, Формулы Е. 

Недавно, будучи гостем подкаста OMR, руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер высказал позицию, которую в большей или меньшей степени разделяют многие в паддоке. 

«Электрические гонки не работают, они не ведут людей за собой, – заявил британец. – Там нет рева моторов, там нет страсти. Да и атмосферы тоже нет. А сейчас еще и производители стали уходить оттуда».

Конечно же, такие слова задели участников электроформулы. Прокомментировать их взялся трехкратный победитель «24 часов Ле-Мана», в прошлом участник Формулы 1 Андре Лоттерер. В ФЕ он выступает за Porsche и недавно финишировал вторым на этапе в Мехико.

«Это здорово, что он сам заговорил о Формуле Е, – цитирует немца Speedweek. – Это показывает, что косвенно Формула Е беспокоит его. Хотя в действительности это два разных мира, которые просто нельзя сравнивать. 

В обеих сериях есть яркие таланты. Но средний уровень у нас выше, чем в Ф1. Это потому, что у нас все гонщики – профессионалы. Они заслужили право выступать своим мастерством, ни один из них не принес денег. В Формуле 1 несколько человек получили место только благодаря своим спонсорам».

Лоттерер, который выступает в ФЕ с 2017 года, добавил: «Я сразу понял, что это серьезный и очень сложный чемпионат. У него есть будущее, а у производителей, заинтересованных в электрических технологиях, по сути нет других вариантов. 

Если бы было не так, Формула Е давно прекратила бы существование. Поначалу было сложно, но серия смогла быстро двигаться вперед. Всем известно, на что способны электродвигатели. И использовать их в гонках было правильным делом». 

Сезон Формулы Е продолжится уже в ближайший уик-энд. 9 и 10 апреля пройдут гонки по улицам Рима.

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