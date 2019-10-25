«У нас отобрали очки? Надо их вернуть». Пилоты Renault о дисквалификации

В среду поздно вечером стало известно, что протест, поданный соперниками из Racing Point после Гран При Японии, был удовлетворен судьями FIA, и результаты гонщиков Renault исключены из протокола той гонки.

В четверг в Мексике пресс-служба команды запретила пилотам отвечать на прямые вопросы о дисквалификации, но журналисты все равно нашли возможность узнать их мнение.

Риккардо рассказал Motorsport.com, что неприятная новость не слишком сказалась на нем: «Гонка была две недели назад. Тогда я сделал все, что мог, и получилось хорошо. Теперь очки отобрали, и тут ничего не поделать.

Я узнал об этом и расстроился, так как эти восемь очков мне бы очень помогли. А теперь я просто с радостью жду предстоящей гонки, просматривая записи своего прошлогоднего поула с бортовой камеры».

Он добавил: «Когда я приходил в команду, ожидания были высоки. Я рассчитывал, что получится продвинуться вперед относительно прошлого года, но пока этого нет. И когда случается что-то вроде этого [дисквалификации] или моего штрафа в Сингапуре, то сложно сохранять импульс. Что-то постоянно выбивает из колеи.

Но если мы будем сидеть и жалеть себя, то не сможем продвинуться вперед».

Даниэль признал, что трасса в Мексике не лучшим образом подходит Renault, отметив, что команда все равно нацелена отыграться: «Мы чувствуем злобу и разочарование, но все сходимся в мысли, что надо просто забить на это. У нас отобрали очки? Надо пойти и вернуть их обратно. Вы всегда должны использовать плохие дни как источник для мотивации».

Нико Хюлькенберг согласился с напарником. «Мы просто должны принять это, – сказал немец. – Не думаю, что случившееся что-то изменит для нас на трассе, если говорить о скорости. Так что мы не напрягаемся.

Хорошо, что новый уик-энд уже начинается. Мы сможем сконцентрироваться на своей работе и предстоящей гонке».