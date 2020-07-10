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Формула 1 / Новость

«У нас нет свободных мест». Racing Point отказала Феттелю

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«У нас нет свободных мест». Racing Point отказала Феттелю
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
10 июл. 2020 г., 16:36

Глава команды из Сильверстоуна Отмар Сафнауэр сказал, что вакансии в ее составе появятся не раньше 2022 года

Пелотон Формулы 1 на сезон-2021 постепенно обретает очертания – и в нем по-прежнему нет Себастьяна Феттеля. Немец точно покинет Ferrari, но где продолжит выступления – и продолжит ли, – пока можно только догадываться. 

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По ходу Гран При Штирии появились слухи об интересе немца к переходу в Racing Point. У команды, которая с будущего сезона станет называться Aston Martin, есть контракты с Серхио Пересом и Лэнсом Строллом, но хорошо известно, что ради звезды калибра Феттеля подобные соглашения порой разрывают. 

Однако Отмар Сафнауэр заявил, что команда не станет так поступать.

«Нам льстит, что все вокруг сватают нам четырехкратного чемпиона мира, – сказал глава Racing Point. – Но это, видимо, потому, что сейчас наша машина быстрее, чем его. 

Однако у нас долгосрочные контракты с обоими гонщиками, потому вполне логично, что свободных мест в команде нет».

Контракт Переса, рассчитанный на три года, действует до конца сезона-2022, а сын владельца команды Лэнс Стролл формально имеет подтвержденное соглашение только на 2020-й. Но из слов Сафнауэра следует, что он останется в Racing Point как минимум еще на год.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Racing Point
Автор Джонатан Нобл

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