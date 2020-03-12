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Формула 1 / Новость

«У нас нет поводов для беспокойства». Квят о готовности AlphaTauri к сезону

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«У нас нет поводов для беспокойства». Квят о готовности AlphaTauri к сезону
Автор:
12 мар. 2020 г., 08:41

Российский пилот рассказал об ожиданиях перед стартом нового чемпионата

Многие эксперты позитивно оценивают форму AlphaTauri перед началом нового сезона. В прошлом году ее предшественница Toro Rosso повторила лучший результат в своей истории, закончив чемпионат на шестом месте в Кубке конструкторов – и многие считают, что AlphaTauri (благодаря более тесному сотрудничеству с Red Bull Racing и прогрессу Honda) в сезоне-2020 должна выступить как минимум не хуже.
 
«Я думаю, каждый год перед началом чемпионата все примерно в одинаковой ситуации, – сказал Квят журналистам в паддоке в четверг. – В прошлом году настроение в команде было несколько иным. Сезоне-2018 был непростым, и всем хотелось добиться большого прогресса, что нам в итоге сделать и удалось. Сейчас мы хотим повторить это, провести такой же сильный год».
 
При этом Квят опроверг предположения журналистов о том, что на тестах в Барселоне команда столкнулась с повышенным износом шин из-за проблем с недостаточной поворачиваемостью.
 
«Я не думаю, что мы должны делать такие выводы, – сказал он. – На тестах у всех разные программы, мы пробовали разные вещи. У нас нет особенных поводов для беспокойства.
 
Мы пытались как можно лучше понять характеристики машины, и я думаю, мы с этим неплохо справились. Теперь надо удостовериться, что мы применим эти знания на практике, чтобы заставить машину работать настолько хорошо в гонке, насколько она может».
 
Боссы AlphaTauri и Red Bull Racing Франц Тост и Кристиан Хорнер в Барселоне в позитивном ключе говорили о прогрессе, которого добилась Honda, поставляющая обеим командам моторы – однако Квят пока не спешит давать работе японских инженеров окончательную оценку.
 
«Честно говоря, оценивать прогресс Honda зимой пока сложно, – сказал он. – Опять же, все работали на тестах по разным программам. Но проблем с надежностью не было. Силовая установка вела себя нормально. Больших неприятностей у нас не возникало. Но чтобы оценивать производительность – как в гонке, так и в квалификации, нам нужно дождаться и посмотреть, как пройдут сессии в этот уик-энд, а потом в Бахрейне».
 
Кроме того, Даниил оценил и собственный уровень подготовки к сезону.
 

«В прошлом году я возвращался [в Ф1] после годичного перерыва, так что все было в каком-то смысле в новинку, – сказал он. – Сейчас все привычно, размеренно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Олег Карпов

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