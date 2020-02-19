«У нас лучшая пара пилотов за всю историю». Тост объяснил, почему AlphaTauri должна стать пятой

В ходе презентации AlphaTauri в Зальцбурге Франц Тост заявил, что целью команды на этот сезон является попадание в пятерку лучших Кубка конструкторов. Во время встречи с журналистами в первый день предсезонных тестов в Барселоне австриец отметил, что помочь добиться цели должна сильнейшая в истории возглавляемой им команды пара пилотов.

«Так и есть, и я хотел бы это особенно подчеркнуть, – сказал он. – Мы анализируем выступления пилотов. У Даниила Квята есть фантастическая природная скорость. Он выигрывал гонки, чемпионаты – просто вспомните GP3. Это же относится и к Пьеру Гасли. Он тоже много побеждал, он завоевал титул в GP2, и он провел несколько фантастических гонок в концовке прошлогоднего чемпионата. Вспомните хотя бы его второе место в Сан-Паулу, когда он на протяжении целого круга сдерживал Льюиса Хэмилтона позади.

У нас есть все ингредиенты для того, чтобы быть успешными. У нас есть машина, которая хорошо работает. У нас есть отличный партнер в лице Honda. Honda тоже напряженно работала зимой, чтобы добиться прибавки в производительности и надежности. Плюс, у нас два очень опытных пилота – пожалуй, впервые в истории Toro Rosso. Это успокаивает перед гонкой в Мельбурне – знать, что оба пилота приедут туда и ни одному из них не надо будет учить трассу.

Я смотрю в будущее с оптимизмом, и мне кажется, у нас есть все для достижения собственных целей».

При этом Тост не считает, что задача попасть в пятерку является для AlphaTauri чересчур оптимистичной.

«Это часть моей философии, – объяснил Франц. – Люди должны знать, какова цель. К чему мы стремимся? Я не могу сказать им “слушайте, я буду доволен очередным седьмым местом”. Потому что оно меня на самом деле очень сильно расстроит. Поэтому я говорю им о своих реальных ожиданиях. А они должны работать над достижением поставленной цели.

Как я уже сказал, у нас есть все ингредиенты, чтобы хорошо выступить. Именно поэтому я поставил такую цель. Я не считаю ее недостижимой. Нам просто надо справиться со своей работой».