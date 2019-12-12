«У нас два пилота, и у одного заканчивается контракт». Ferrari об интересе к Хэмилтону

В последнее время слухи о взаимном интересе Льюиса Хэмилтона и Ferrari к началу сотрудничества появляются в паддоке Гран При с завидной регулярностью. Стороны уже несколько раз встречались, при этом в конце 2020 года у британца заканчивается действующий контракт с Mercedes, а у Скудерии – с Себастьяном Феттелем.

Однако исполнительный директор Ferrari Луи Камильери, в очередной раз подтвердив свои переговоры с Хэмилтоном, призвал не придавать этому факту особенного значения, так как речь идет всего лишь о ничего не значащей беседе. На рождественском ужине для СМИ, где был и представитель Motorsport.com, Камильери сказал: «Это было на неформальном мероприятии. И нашу беседу сразу раздули до невероятных масштабов. Но это была лишь встреча на ходу. У нас просто есть общие друзья». Он добавил: «Факт в том, что с одним из пилотов у Ferrari долгосрочный контракт, а соглашение с другим истекает в 2020-м.