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Формула 1 / Новость

«У нас два пилота, и у одного заканчивается контракт». Ferrari об интересе к Хэмилтону

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«У нас два пилота, и у одного заканчивается контракт». Ferrari об интересе к Хэмилтону
Автор:
, Ответственный редактор
12 дек. 2019 г., 12:11

Из слов Луи Камильери и Маттиа Бинотто можно сделать вывод, что в Маранелло всерьез рассматривают вопрос приглашения лидера нынешней Ф1, тогда как Себастьяну Феттелю предложат определиться со своим будущим.

В последнее время слухи о взаимном интересе Льюиса Хэмилтона и Ferrari к началу сотрудничества появляются в паддоке Гран При с завидной регулярностью. Стороны уже несколько раз встречались, при этом в конце 2020 года у британца заканчивается действующий контракт с Mercedes, а у Скудерии – с Себастьяном Феттелем.

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Однако исполнительный директор Ferrari Луи Камильери, в очередной раз подтвердив свои переговоры с Хэмилтоном, призвал не придавать этому факту особенного значения, так как речь идет всего лишь о ничего не значащей беседе. 

На рождественском ужине для СМИ, где был и представитель Motorsport.com, Камильери сказал: «Это было на неформальном мероприятии. И нашу беседу сразу раздули до невероятных масштабов. Но это была лишь встреча на ходу. У нас просто есть общие друзья».

Он добавил: «Факт в том, что с одним из пилотов у Ferrari долгосрочный контракт, а соглашение с другим истекает в 2020-м. 

Понятно, что нам льстит желание других пилотов, а особенно Льюиса, присоединиться к команде, но было бы преждевременно прямо сейчас говорить о каких-то решениях. Сейчас еще рано определяться с будущим».

Феттеля по ходу сезона-2019 не раз критиковали за ошибки, а с точки зрения спортивных результатов четырехкратный чемпион мира уступил молодому напарнику Шарлю Леклеру. Комментируя нынешнее положение Себастьяна в Маранелло, руководитель команды Маттиа Бинотто отметил: «Я уже не раз отмечал по ходу сезона, что нынешний состав меня более чем устраивает. Если говорить о Себе, то нам нужно сесть и обсудить то, как мы с ним видим будущее. 

Полагаю, также нужно посмотреть, каким будет наше стратегическое развитие в 2020-м. Важно будет увидеть наши возможности, а также то, насколько ему подойдет машина, и какой будет его мотивация.

Так что дело вовсе не в его ошибках. Дело в том, как он видит себя и свое будущее, и как мы видим свой состав». 

Камильери также сказал собравшимся журналистам, что итоговое решение по составу команды на 2021 год будут принимать именно они с Бинотто, а не президент компании, наследник промышленной империи Аньелли Джон Элканн.
 

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Автор Александр Кабановский

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