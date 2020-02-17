«У нас долгосрочный проект». Матешиц не намерен уводить Red Bull из Ф1

В конце 2020 года истекает срок действия Договора согласия, которым регулируется выступление всех команд в Формуле 1. Для продолжения участия начиная с сезона-2021 и далее команды должны заключить с Ф1 новый контракт. Из-за смены технического регламента в паддоке ходят слухи о возможном уходе ряда команд из чемпионата мира, включая Mercedes и Renault.

По поводу Red Bull ранее также были сомнения, однако этой зимой их поставщик моторов Honda подтвердил, что останется в чемпионате как минимум до 2022 года. Владелец Red Bull Дитрих Матешиц заверил, что не намерен оставлять Ф1 и не ждет проблем с подписанием нового договора.

«Мы еще не подписали договор, но вопрос только в деталях, – сказал Матешиц в интервью Speedweek. – Я не вижу никаких проблем, сроки нас не поджимают. Раньше было время, когда мы выступали, не имея базового контракта, а сейчас все готово для подписи.

Я полагаю, что мы останемся в Формуле 1. Мы всегда смотрели на этот проект как на долгосрочный. Наш моторист Honda восхитительно поработал зимой – мы проехали много километров на тестовой установке безо всяких проблем. Прежде такого не было. Мотор позволяет нам быть в лидерах и по мощности, и по надежности. Все ключевые сотрудники остались на своих местах и мы точно можем сказать, что не испытаем тех проблем, что были в начале 2019-го».

Тем не менее Honda пока не подтверждала, что готова остаться в Ф1 после 2021 года. «Это зависит и от нас. Но у нас впереди еще два сезона», – заметил Матешиц.