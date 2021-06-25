«Мы серьезно поговорили». Марко объяснил скорость Цуноды

После блистательного старта сезона Ф1 в Бахрейне продолжение выступлений оказалось для Юки Цуноды уже не столь сильными. Гонщик AlphaTauri заработал очки еще лишь раз, при этом в Имоле и Ле-Кастелле он разбил машину в квалификации.

На фоне Пьера Гасли, который на такой же технике регулярно выходит в финал квалификации и идет восьмым в общем зачете, такие результаты японца не впечатляют. Однако очередной уик-энд в Шпильберге Юки начал неплохо: он показал в первой тренировке пятое время, уступив партнеру по команде всего пару десятых.

Комментируя такую скорость Цуноды, гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко признался, что это результат его работы с гонщиком.

«Как мы знаем, у Юки от природы есть невероятная скорость, – сказал австриец в интервью Servus TV. – Вчера вечером у нас с ним была долгая дискуссия – если хотите, даже переговоры.

Ему просто нужно поднять самодисциплину и не пытаться постоянно пробить стену головой.

Здесь он показал, что услышал меня. Я думаю, продолжая в таком духе, он легко сможет пройти в финал квалификации, если будет все делать разумно».

В нынешнем сезоне Цунода пока остается единственным дебютантом Ф1, заработавшим очки. Никите Мазепину и Мику Шумахеру из Haas по итогам семи Гран При это не удалось.

Дополнительная информация: Мария Райер