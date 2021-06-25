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Формула 1 / Гран При Штирии Новость

«Мы серьезно поговорили». Марко объяснил скорость Цуноды

Гоночный консультант Red Bull рассказал, откуда взялась скорость у японского пилота

«Мы серьезно поговорили». Марко объяснил скорость Цуноды

После блистательного старта сезона Ф1 в Бахрейне продолжение выступлений оказалось для Юки Цуноды уже не столь сильными. Гонщик AlphaTauri заработал очки еще лишь раз, при этом в Имоле и Ле-Кастелле он разбил машину в квалификации. 

На фоне Пьера Гасли, который на такой же технике регулярно выходит в финал квалификации и идет восьмым в общем зачете, такие результаты японца не впечатляют. Однако очередной уик-энд в Шпильберге Юки начал неплохо: он показал в первой тренировке пятое время, уступив партнеру по команде всего пару десятых. 

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Комментируя такую скорость Цуноды, гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко признался, что это результат его работы с гонщиком. 

«Как мы знаем, у Юки от природы есть невероятная скорость, – сказал австриец в интервью Servus TV. – Вчера вечером у нас с ним была долгая дискуссия – если хотите, даже переговоры. 

Ему просто нужно поднять самодисциплину и не пытаться постоянно пробить стену головой. 

Здесь он показал, что услышал меня. Я думаю, продолжая в таком духе, он легко сможет пройти в финал квалификации, если будет все делать разумно».

В нынешнем сезоне Цунода пока остается единственным дебютантом Ф1, заработавшим очки. Никите Мазепину и Мику Шумахеру из Haas по итогам семи Гран При это не удалось. 

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Дополнительная информация: Мария Райер

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