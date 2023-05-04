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«У Михаэля была темная сторона». Херберт вспомнил выступления с Шумахером

Британский экс-пилот рассказал о событиях 1995 года, когда выступал за Benetton вместе с легендарным немцем

Алтай Гек
Автор:
Подиум: победитель гонки Михаэль Шумахер, Benetton, второе место – Джонни Херберт, Benetton

Джонни Херберт пришел в команду Benetton в самом конце сезона-94 и остался в ней на весь следующий чемпионат. За рулем голубой машины в 1995-м он выиграл в Сильверстоуне и Монце и занял итоговое четвертое место в личном зачете – этот результат так и остался лучшим в карьере гонщика. 

Главной звездой Benetton в тот период был Михаэль Шумахер, который завоевал в составе команды два своих первых титула. 

В недавнем интервью Ice 36 Херберт признался, что работать с немцем было непросто из-за тех внутренних правил, которые давали Михаэлю преимущества над напарником. 

«Мы не во всем соглашались, – рассказал Джонни. – Но в работе он был просто безжалостным и всегда настаивал на своем. Собственно, именно поэтому он и добился того, чего добился.  

[Глава Benetton] Флавио Бриаторе собрал вокруг себя отличную команду людей с Россом Брауном и Рори Берном. Потом они все перешли [вслед за Шумахером] в Ferrari. 

Помню, Росс любил повторять, что никогда ему не доводилось работать с таким пилотом, как Михаэль. И они готовы были делать для него все. Это не оборот речи – действительно все. 

Именно поэтому Михаэль был настолько мотивирован. Они все были мотивированы и добивались успеха. С течением времени это позволило им выйти на совершенно новый уровень».

Херберт добавил, что даже его самого впечатляли выступления Шумахера на мокрой трассе. 

«Я до сих пор вспоминаю его невероятную дождевую гонку на Ferrari в Барселоне в 1996-м, – сказал 58-летний экс-пилот. – Это была его первая победа в Скудерии. Под проливным дождем он ехал просто потрясающе, именно за это его стали называть "Человеком дождя". 

Это правда, у Михаэля была и темная сторона. Но, в конечном счете, невозможно не признать его достижения».

До 2022 года Херберт входил в бригаду комментаторов Sky Sports, однако минувшей зимой холдинг отказался продлевать с ним контракт. 

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