У Mercedes появились вопросы к надежности ее моторов

Перед гонкой в Сочи Максу Ферстаппену внепланово сменили силовую установку, что отбросило его в конец стартовой решетки и отчасти повлияло на потерю лидерства в зачете чемпионата. В Mercedes поначалу говорили, что их пилотам внеплановые замены двигателей не понадобятся, однако команда тут же поменяла силовую установку Валттери Боттасу.

Боттас получил свежий мотор на предыдущем этапе в Монце, так что фактически Mercedes в Сочи сменила новый мотор на новый. После Гран При глава команды Тото Вольф признался, что его инженеры пока не понимают, что случилось с «итальянской» силовой установкой Боттаса и потому не могут сказать, хватит ли моторов Хэмилтону до конца сезона.

«Мы находимся в подвешенном состоянии, так как нам важно разобраться с возможными недоработками в силовых установках, в том числе и в рамках работы над двигателями для следующих сезонов, – сказал Вольф. – И мы сейчас определенно находимся и в стадии проработки того, с какими моторами мы продолжим выступать в этом году.

Что касается мотора из Монцы, то нам нужно изучить его состояние. У нас есть вопросы по некоторым его параметрам. Пока мы использовали его только в один уик-энд, и теперь должны все проинспектировать».

При этом Вольф назвал сход в гонке из-за отказа мотора недопустимым, что можно трактовать как то, что он лучше предпочтет заменить двигатель заранее и отправить пилота в конец решетки, чем выпустить его на трассу с ненадежным агрегатом.

«Всегда приходится искать баланс между надежностью и мощностью. Но сход из-за отказа недопустим на этой стадии борьбы в чемпионате. Ни мы, ни наши соперники не хотим уезжать с этапа вообще без очков», – сказал глава Mercedes.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл