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Формула 1 / Новость

У Mercedes остался вопрос к сделке FIA и Ferrari по моторам

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У Mercedes остался вопрос к сделке FIA и Ferrari по моторам
Автор:
, Редактор Ф1
4 июл. 2020 г., 07:12

Тото Вольф напомнил, что история о моторах Скудерии еще далека от своего завершения – и соперники команды не отказались от своих претензий

Запросив элементы топливной системы Ferrari для изучения после прошлогоднего Гран При Бразилии, в феврале FIA выпустила заявление о достижении частных договоренностей с командой из Маранелло и признании законной используемых ей решений.

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Тогда семь других участников чемпионата выступили с совместным заявлением. Они собирались начать ответные действия. В скором времени Mercedes вышла из этой группы, подтвердив отсутствие претензий к Скудерии. 

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Однако во время пятничной пресс-конференции на Гран При Австрии руководитель чемпионов мира Тото Вольф заметил, что его команда продолжает внимательно следить за развитием событий. 

«Мы не отстранились от всего этого, – отметил он. – Просто в Мельбурне мы сочли, что старт сезона – не лучший момент для дополнительных противоречий, особенно на фоне вспышки коронавируса в Италии.

Но в наши дни очень важны максимальная прозрачность и умелое руководство. Возможно, у нас действительно хорошее руководство, но если не знать деталей, судить об этом сложно. 

Наша позиция в том, что мы продолжаем наблюдение за ситуацией. Мы недовольны тем, что видели в прошлом году. Происходящее до такой степени настроило всех нас против Ferrari, что сложно было справиться. 

Давайте подождем, пока сезон стартует и вновь все изучим – возможно, вместе с остальными».

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер, даже по ходу карантина вспоминавший эту историю, высказался более категорично: «Было заключено соглашение о легальности автомобиля, которое вызывает много вопросов. Оно заставляет задуматься о том, зачем был нужен компромисс. Машина или соответствует правилам, или нет. 

Вопросы адресованы FIA. Они сказали, что были бы рады раскрыть содержание документа, если получат согласие на это других сторон. Это лишь усиливает подозрения о легальности происходящего. Потому самым правильным было бы показать всем, что же там содержится. Если FIA сама хочет этого, было бы здорово, чтобы и Ferrari поступила так же».

При этом глава McLaren Зак Браун признал, что ждать чего-то подобного от Скудерии не приходится. «Было бы интересно узнать, что они нашли и какое решение приняли, – объяснил американец. – Это было в прошлом году, и сейчас мы уже не увидим в тех данных чего-то такого, чего не должны были видеть тогда.

Всем важно понимать, в чем суть дела. Но не похоже, что можно ожидать от них [Ferrari] каких-то подвижек в ближайшее время».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Люк Смит

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