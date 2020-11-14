«У меня не было времени думать, что происходит». Стролл рассказал, как завоевал поул

Во всех квалификациях с самого первого этапа 2020 году сильнейшими в субботу неизменно становились представители Mercedes. Однако уик-энд в Стамбуле с самого начала складывался сложно для новоиспеченных обладателей Кубка конструкторов – их пилотам не хватало сцепления с асфальтом.

В такой ситуации многие называли фаворитом Макса Ферстаппена из Red Bull, однако победу в квалификации у него из-под носа увел Лэнс Стролл. Гонщик Racing Point прежде уже стартовал с первого ряда, но никогда еще не был на решетке впереди всех соперников.

«Честно говоря, я не могу подобрать слов, – признался Лэнс в интервью после финиша. – Я в шоке. После тренировки сложно было ожидать, что нам удастся такое. Перед квалификацией мы во многом не были уверены.

Но мне удалось собрать по-настоящему хороший круг, хотя прессинг был очень велик. У меня была всего одна попытка, так как до этого мы выехали на дождевых шинах. Был еще один круг, но там прямо передо мной закрутило Валттери [Боттаса]. Так что остался всего один.

Я был уверен в машине и смог правильно проехать все повороты. Это отличный способ вернуться после всех тех сложностей, которые начались у нас с Муджелло. Для меня тот отрезок вышел очень сложным, но теперь я просто радуюсь».

Говоря о решающем быстром круге, он добавил: «Знаете, я слушал своего инженера, и он рассказывал мне о каждом круге. В таких условиях у тебя просто нет времени, чтобы задумываться, где ты находишься и что происходит вокруг. Есть только следующий поворот.

Когда мы перешли на промежуточную резину, я знал, что в хорошей форме. Машина всегда здорово работала в таких условиях. И вот мы на поуле. Это особенный момент, один из самых главных в моей карьере. Мы мечтаем о таких в детстве. Так что это невероятно».