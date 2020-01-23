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«У меня много планов после Формулы 1». Грожан задумался об уходе

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«У меня много планов после Формулы 1». Грожан задумался об уходе
Автор:
, Редактор
23 янв. 2020 г., 09:11

Французский гонщик признался, что уже думает о завершении карьеры, но не намерен с этим спешить.

Сезон 2019 года стал крайне неудачным для Ромена Грожана, который по итогам года стал третьим с конца, опередив по очкам только пилотов Williams. При этом часто Грожану именно не везло с отказами техники и с авариями, которые не всегда случались по его вине.

Все это привело к появлению разговоров о том, что французу пора завершать карьеру. Сам Грожан признался, что действительно думал об этом.

«Да, я уже думал об уходе, – сказал Грожан французскому изданию F1only.fr. – У меня много планов после Формулы 1. Но в свои 33 года я все еще чувствую себя молодым. Посмотрите на 40-летнего Кими Райкконена, который до сих пор очень неплох.

В любом случае, я пока мечтаю остаться в Формуле 1 и постараюсь оказаться за рулем машины, с которой я мог бы получать удовольствие от борьбы с лидерами. Мне нравится наш спорт, нравится путешествовать, принимать вызовы. Все это является моей страстью.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан В Магазин
Автор Сергей Иванов

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