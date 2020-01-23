«У меня много планов после Формулы 1». Грожан задумался об уходе
Французский гонщик признался, что уже думает о завершении карьеры, но не намерен с этим спешить.
Сезон 2019 года стал крайне неудачным для Ромена Грожана, который по итогам года стал третьим с конца, опередив по очкам только пилотов Williams. При этом часто Грожану именно не везло с отказами техники и с авариями, которые не всегда случались по его вине.
Все это привело к появлению разговоров о том, что французу пора завершать карьеру. Сам Грожан признался, что действительно думал об этом.
«Да, я уже думал об уходе, – сказал Грожан французскому изданию F1only.fr. – У меня много планов после Формулы 1. Но в свои 33 года я все еще чувствую себя молодым. Посмотрите на 40-летнего Кими Райкконена, который до сих пор очень неплох.
В любом случае, я пока мечтаю остаться в Формуле 1 и постараюсь оказаться за рулем машины, с которой я мог бы получать удовольствие от борьбы с лидерами. Мне нравится наш спорт, нравится путешествовать, принимать вызовы. Все это является моей страстью.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ромен Грожан В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
«У меня много планов после Формулы 1». Грожан задумался об уходе
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