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Формула 1 / Гран При Монако Новости

«У меня кровь из глаза». Феттель объяснил проблемы со зрением на тренировке

Автор:
, Редактор Ф1

Себастьян завершил тренировку с одним открытым глазом

«У меня кровь из глаза». Феттель объяснил проблемы со зрением на тренировке

Во время второй тренировки Гран При Монако пилот Aston Martin Себастьян Феттель пожаловался на проблемы со зрением. 

«У меня как будто кровь из глаза идет, – сказал пилот по радио. Но на предложение инженера вернуться в боксы ответил отказом. – Все в порядке, я продолжу. То ли я слишком эмоциональный, то ли мне в глаз что-то попало».

После сессии Феттель рассказал, что проблема постепенно нарастала: «Кровь из глаза у меня не шла, но ощущение было такое. Не знаю, в чем было дело. При первом выезде что-то попало в глаз, а во время второго стало хуже. Команда сделала мне повязку. Думаю, оставлю ее до конца этапа».

Пилот пошутил, что пилотировать в Монако с одним глазом не просто: «Не рекомендовал бы. Это не так весело, как с двумя».

Тренировку Феттель завершил с десятым временем и остался доволен: «Утром я был доволен, быстро попал в ритм. После обеда со зрением стало хуже. Но в целом все в порядке. Борьба будет плотная, как и всегда в Монако. В идеале мы сохраним нынешний темп».

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Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Автор Люк Смит

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