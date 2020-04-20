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Формула 1 / Новость

Хэмилтон опроверг новые слухи о переходе в Ferrari

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Хэмилтон опроверг новые слухи о переходе в Ferrari
Автор:
, Редактор
20 апр. 2020 г., 11:12

Шестикратный чемпион мира в очередной раз подтвердил свою верность Mercedes

В условиях вынужденной паузы в Формуле 1 продолжают циркулировать слухи касательно возможных переходов гонщиков из команды в команду.

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В частности, в пятницу британский таблоид Sun опубликовал статью с утверждением, что Льюис Хэмилтон по-прежнему не против заключить контракт с Ferrari. Однако планы британца натолкнулись на желание Себастьяна Феттеля остаться в Скудерии – даже ценой понижения зарплаты.

Хэмилтон отреагировал на эту заметку постом в своем инстаграме.

«Во-первых, у меня нет ни желания, ни намерения перейти в другую команду, – заявил действующий чемпион мира. – Я состою в команде мечты.

Во-вторых, я не сталкивался ни с какими препятствиями на пути в другую команду. Просто потому, что я по этому пути никуда не иду. Я с людьми, которые отлично показали себя с первого же дня совместной работы. Мы – лучшая команда».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Сергей Иванов

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