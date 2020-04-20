Хэмилтон опроверг новые слухи о переходе в Ferrari
Шестикратный чемпион мира в очередной раз подтвердил свою верность Mercedes
В условиях вынужденной паузы в Формуле 1 продолжают циркулировать слухи касательно возможных переходов гонщиков из команды в команду.
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В частности, в пятницу британский таблоид Sun опубликовал статью с утверждением, что Льюис Хэмилтон по-прежнему не против заключить контракт с Ferrari. Однако планы британца натолкнулись на желание Себастьяна Феттеля остаться в Скудерии – даже ценой понижения зарплаты.
Хэмилтон отреагировал на эту заметку постом в своем инстаграме.
«Во-первых, у меня нет ни желания, ни намерения перейти в другую команду, – заявил действующий чемпион мира. – Я состою в команде мечты.
Во-вторых, я не сталкивался ни с какими препятствиями на пути в другую команду. Просто потому, что я по этому пути никуда не иду. Я с людьми, которые отлично показали себя с первого же дня совместной работы. Мы – лучшая команда».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Хэмилтон опроверг новые слухи о переходе в Ferrari
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