Хэмилтон опроверг новые слухи о переходе в Ferrari

В условиях вынужденной паузы в Формуле 1 продолжают циркулировать слухи касательно возможных переходов гонщиков из команды в команду.

В частности, в пятницу британский таблоид Sun опубликовал статью с утверждением, что Льюис Хэмилтон по-прежнему не против заключить контракт с Ferrari. Однако планы британца натолкнулись на желание Себастьяна Феттеля остаться в Скудерии – даже ценой понижения зарплаты.

Хэмилтон отреагировал на эту заметку постом в своем инстаграме.

«Во-первых, у меня нет ни желания, ни намерения перейти в другую команду, – заявил действующий чемпион мира. – Я состою в команде мечты.

Во-вторых, я не сталкивался ни с какими препятствиями на пути в другую команду. Просто потому, что я по этому пути никуда не иду. Я с людьми, которые отлично показали себя с первого же дня совместной работы. Мы – лучшая команда».