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«У меня было так с Льюисом». Росберг объяснил сложность положения Переса

По мнению чемпиона мира 2016 года, болельщики слишком многого ожидали от мексиканского гонщика Red Bull – а когда он не справился, критика в его адрес стала явно избыточной

Гейс Левенинк
Автор Гейс Левенинк
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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Серхио Перес, Red Bull Racing

Серхио Перес перешел в Red Bull Racing в самом начале 2021 года и на протяжении двух первых сезонов успешно справлялся с ролью второго пилота команды – он зарабатывал очки, порой побеждал в гонках, но при этом не посягал на позиции лидера команды Макса Ферстаппена. 

В начала 2023-го картина изменилась. Напарники стали по очереди выигрывать Гран При, а отец Переса даже сравнил их противостояние с культовыми дуэлями Алена Проста с Айртоном Сенной. 

Однако затем Макс напомнил, что является пилотом экстра-класса. За пару месяцев он разобрался с нюансами машины RB19 – и помчался так, что Перес остался далеко позади. Попытки Серхио что-то изменить привели лишь к тому, что он стал ошибаться и оказался под огнем жесткой критики.

Как рассказал сильнейший пилот Ф1 2016 года Нико Росберг, нынешнее отношение к Серхио нельзя считать справедливым: мексиканец совсем не так плох, просто ему приходится соперничать с главной звездой современных гонок. 

«Мне жаль Переса, – признался немецкий эксперт в эфире Sky Sports. – На его плечах сейчас лежит давление всего мира. В социальных сетях он постоянно остается объектом для жесткой критики. Все болельщики рассчитывали, что он сможет сделать нынешний сезон захватывающим – и оказались разочарованы. Понятно, что все это не могло не сказаться на Серхио – и привело лишь к тому, что жизнь Макса стала еще проще. 

У меня была похожая история с [Льюисом] Хэмилтоном [в Mercedes]. Тогда я тоже должен был обострить борьбу и не позволить, чтобы чемпионаты стали скучными. Льюис в то время по-настоящему доминировал. И я прекрасно понимаю, как сложно сейчас Пересу».

При этом Нико признал, что нынешняя форма мексиканского гонщика может привести для него к самым неприятным последствиям: «Уик-энд в Катаре он провел просто ужасно. Располагая лучшей машиной в пелотоне, он должен был быстро прорываться наверх [после воскресного старта с пит-лейна].

Если он продолжит выступать на том же уровне, в Red Bull точно задумаются о расторжении контракта после завершения нынешнего чемпионата». 

Росберг добавил: «При этом я нисколько не сомневаюсь, что Серхио – хороший гонщик. Действительно сложно понять, почему он так серьезно уступает напарнику. Наверное, это свидетельство того, сколь в действительности хорош Макс».

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Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

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