Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Гонка через
21 Часов
:
03 Минут
:
13 Секунд
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

«У меня был только один нормальный круг». Квят остался недоволен квалификацией в Абу-Даби

Поделились
Комментарии
«У меня был только один нормальный круг». Квят остался недоволен квалификацией в Абу-Даби
Автор:
30 нояб. 2019 г., 15:51

Россиянин подвел итоги последней квалификационной сессии сезона-2019, которую завершил 14-м.

Даниил Квят в квалификации на «Яс-Марине» закончил борьбу во втором сегменте, проиграв своему напарнику по Toro Rosso Пьеру Гасли 0,052 секунды и два места на решетке. В гонке россиянин будет стартовать 13-м благодаря штрафу Валттери Боттаса.

Читайте также:

«У меня был только один нормальный круг, в первой попытке во втором сегменте, – сказал Квят журналистам после окончания квалификации. – В остальных попытках ощущения от пилотирования, если честно, были плохими. Машина много скользила… На протяжении всей сессии у меня не было чувства, что она работает хорошо, так что я просто не мог пилотировать как привык».

Отвечая на вопрос, почему во второй попытке в Q2 ему не удалось добиться существенного улучшения, Квят сказал: «Не знаю. Думаю, я просто пытался атаковать чуть сильнее, но машина уже не могла с этим справиться.

Обычно ощущения другие. Я сделал, что мог. Но сегодня в квалификации нам чего-то чуть-чуть не хватало. Вчера все было немного иначе. Так что это стало в каком-то смысле сюрпризом. Но в любом случае, гонка завтра. Посмотрим».

В девяти совместных квалификациях с Гасли после летнего перерыва Квят оказывался быстрее напарника всего дважды. До этого у россиянина было равенство с Алексом Элбоном – 6:6.

Читайте также:

Следующая новость
Боттас нацелился приехать на подиум, стартуя последним

Предыдущая новость

Боттас нацелился приехать на подиум, стартуя последним
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Квалификация
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Автор Олег Карпов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Гонка Старт через
21 Часов
:
03 Минут
:
13 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
01:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
05:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
02:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
05:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Леклер сломал план Ferrari, поставив Medium во втором сегменте

2
Формула 1

«У меня был только один нормальный круг». Квят остался недоволен квалификацией в Абу-Даби

15мин
3
Формула 1

Хэмилтон взял последний поул сезона-2019

4
Формула 1

Гран При Абу-Даби: стартовая решетка

5
Формула 1

Слухи: совладелец Ferrari дважды за год встречался с Хэмилтоном

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

«У меня был только один нормальный круг». Квят остался недоволен квалификацией в Абу-Даби
F1

«У меня был только один нормальный круг». Квят остался недоволен квалификацией в Абу-Даби

Боттас нацелился приехать на подиум, стартуя последним
F1

Боттас нацелился приехать на подиум, стартуя последним

Опасный выезд Квята на пит-лейн обошелся Toro Rosso в €5000
F1

Опасный выезд Квята на пит-лейн обошелся Toro Rosso в €5000

Ферстаппен объяснил удачей свой результат в квалификации
F1

Ферстаппен объяснил удачей свой результат в квалификации

Леклер сломал план Ferrari, поставив Medium во втором сегменте
F1

Леклер сломал план Ferrari, поставив Medium во втором сегменте

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.