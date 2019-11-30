«У меня был только один нормальный круг». Квят остался недоволен квалификацией в Абу-Даби
Россиянин подвел итоги последней квалификационной сессии сезона-2019, которую завершил 14-м.
Даниил Квят в квалификации на «Яс-Марине» закончил борьбу во втором сегменте, проиграв своему напарнику по Toro Rosso Пьеру Гасли 0,052 секунды и два места на решетке. В гонке россиянин будет стартовать 13-м благодаря штрафу Валттери Боттаса.
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«У меня был только один нормальный круг, в первой попытке во втором сегменте, – сказал Квят журналистам после окончания квалификации. – В остальных попытках ощущения от пилотирования, если честно, были плохими. Машина много скользила… На протяжении всей сессии у меня не было чувства, что она работает хорошо, так что я просто не мог пилотировать как привык».
Отвечая на вопрос, почему во второй попытке в Q2 ему не удалось добиться существенного улучшения, Квят сказал: «Не знаю. Думаю, я просто пытался атаковать чуть сильнее, но машина уже не могла с этим справиться.
Обычно ощущения другие. Я сделал, что мог. Но сегодня в квалификации нам чего-то чуть-чуть не хватало. Вчера все было немного иначе. Так что это стало в каком-то смысле сюрпризом. Но в любом случае, гонка завтра. Посмотрим».
В девяти совместных квалификациях с Гасли после летнего перерыва Квят оказывался быстрее напарника всего дважды. До этого у россиянина было равенство с Алексом Элбоном – 6:6.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Олег Карпов
«У меня был только один нормальный круг». Квят остался недоволен квалификацией в Абу-Даби
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