У McLaren появились два новых запасных пилота. Вновь из другой команды

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Команда из Уокинга уже не первый год заключает соглашения с другими клиентами Mercedes, чтобы в случае необходимости воспользоваться из запасными гонщиками.

Ранее McLaren уже объявила, что в случае необходимости заменить Ландо Норриса или Оскара Пиастри она пригласит Мика Шумахера, который потерял место в пелотоне и в номов сезоне будет в запасе у Mercedes.

В понедельник к немцу присоединились и резервисты Aston martin Стоффель Вандорн с Фелипе Друговичем. Интересно, что соглашение действует не до конца сезона, а лишь на протяжении первых 15 этапов, до Гран При Италии включительно.

Стоффель Вандорн Фото: Сэм Блоксэи / Motorsport Images

Вандорн в нынешнем сезоне защищает свой чемпионский титул в Формуле Е, выступая за DS Penske. Прежде он выступал за McLaren в 2016-18 годах, но на этот период пришлись серьезные сложности команды из-за моторов Honda.

У Друговича нет гоночной программы на 2023-й, зато он отвечает критериям для пилота-дебютанта, которому McLaren должна отдать машину на одну из пятничных тренировок Гран При по ходу чемпионата (так как Пиастри является дебютантом, вторая замена команде не нужна).