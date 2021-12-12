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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

У Мазепина обнаружили коронавирус. Он пропустит гонку в Абу-Даби

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У россиянина нет симптомов болезни, но из-за положительного теста его поместили на изоляцию

У Мазепина обнаружили коронавирус. Он пропустит гонку в Абу-Даби

Накануне гонки в Абу-Даби команда Haas объявила, что у российский гонщик Никита Мазепин получил положительный тест на коронавирус. Он не сможет участвовать в гонке, команда стартует с единственным пилотом Миком Шумахером. По правилам, резервный гонщик не может заменить основного в случае, если он не принимал участия ни в одной сессии этапа: то есть ни в тренировке, ни в квалификации.

В сообщении говорится, что Мазепин чувствует себя хорошо, и что болезнь протекает бессимптомно. Однако он останется на изоляции, чтобы не заразить окружающих.

Теперь за руль гоночной машины Мазепин сядет только на тестах в 2022 году.

В квалификации Мазепин занял последнее место и должен был стартовать с конца стартовой решетки.

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