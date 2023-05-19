«У Марко проблемы с фамилией Шумахер». Ральф о том, как Мика не взяли в AlphaTauri
Как рассказал немецкий эксперт, Франц Тост был не в восторге от идеи посадить за руль Ника де Вриса, но большие боссы не прислушались к нему
Ник де Врис очаровал Формулой 1 единственной гонкой в Монце за рулем Williams. После этого за голландца развернулось настоящее сражение, и в итоге он подписал контракт с AlphaTauri.
Однако начался регулярный сезон – и оказалось, что не все так славно. В пяти Гран При гонщик не заработал ни одного очка, да и своего напарника Юки Цуноду он обгонял очень нечасто. Поговаривают, что доктор Марко даже поставил Нику ультиматум: чтобы не потерять место в пелотоне, тот должен проявить себя на трех этапах до Барселоны (один из которых, в Имоле, Формула 1 отменила).
Болельщиков, которые начали следить за Большими Призами не вчера, думается, нисколько не удивит, что произошло следом: Ральф Шумахер предложил команде первоклассную альтернативу. По мнению немца, лучшей заменой де Врису станет его племянник Мик.
«Де Врис хорошо выступал [в других гонках] и много где побеждал, но в Ф1 вам нужно больше времени, – объяснил Шумахер-старший в интервью Formel1.de. – И когда мы узнали его чуть лучше, особенно с учетом очень малого количества тестов, приходится признать, что решение Марко взять этого мальчика выглядит довольно странным».
Экс-пилот продолжил: «Интересно, что [руководитель AlphaTauri] Франц Тост изначально имел совершенно другое мнение о де Врисе.
Он-то знал, что пилоту нужно два-три года, чтобы раскрыться в Ф1. И еще Франц знал, что Мик был свободен от контракта. Он пошел с этой идеей к Хельмуту Марко, но тот не захотел брать Мика по личным или еще каким-то причинам.
Похоже, у Марко какие-то проблемы с фамилией Шумахер или с самим Миком. Иначе я просто не могу понять, почему они даже не поговорили.
Кроме всего прочего, важно понимать, что у Red Bull сейчас очень слабые маркетинговые позиции в Германии. А если за твою команду Ф1 выступает Шумахер, это может принести очень много пользы».
Ранее стало известно, что в случае увольнения де Вриса его место точно не станет занимать Даниэль Риккардо. Марко назвал главными потенциальными кандидатами пилотов молодежной программы Red Bull – Лиама Лоусона из Суперформулы и Аюму Ивасу из Ф2.
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