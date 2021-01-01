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Формула 1 / Новость

У Марио Андретти умер брат-близнец

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У Марио Андретти умер брат-близнец
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, Редактор

Альдо Андретти было 80 лет

Чемпион Формулы 1 1978 года Марио Андретти сообщил в своем твиттере о смерти брата-близнеца Альдо Андретти, с которым они вместе начинали участвовать в гонках. Его не стало вечером, 30 декабря в Индианаполисе. В феврале Альдо Андретти должно было исполниться 81 год.

«Мой любимый брат-близнец Альдо Андретти, мой надежный партнер в нашем деле, мой лучший друг был призван прошлой ночью на небеса. С ним ушла и половина меня. У меня нет слов, я потрясен до самой глубины», – написал Марио Андретти.

 

Браться Андретти родились в Италии и там же впервые увидели гонки, включая Гран При в Монце. В 1955 году семья переехала в США, где близнецы уже смогли сами стать участниками заездов.

Поначалу карьера обоих братьев складывалась похоже, но в 60-е Альдо попал в несколько аварий, что помешало ему добиться таких же успехов, как его знаменитый брат. Тем не менее, Альдо Андретти не утратил страсть к гонкам, его часто можно было видеть в боксах на выступлениях брата. Двое сыновей Альдо Андретти также стали гонщиками.

Марио Андретти и Альдо Андретти в Индианаполисе

Марио Андретти и Альдо Андретти в Индианаполисе

Фото: Uncredited

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Марио Андретти , Альдо Андретти
Автор Сергей Иванов

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