У Макса Ферстаппена умер дед
Отец Йоса Ферстаппена скончался спустя день после победы внука на гонке в Бразилии.
Франс Ферстаппен, отец Йоса Ферстаппена, скончался от рака в хосписе в возрасте 72 лет. Об этом сообщают многие голландские СМИ, в том числе Ziggo Sport и 1Limburg. Рак был диагностирован в 2017 году, и в последнее время состояние Франса ухудшилось.
Франс, Йос и Макс были в сложных отношениях. В 2016 году отец Йоса даже обвинил того в нападении.
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«Радость и печаль часто связаны друг с другом», – цитирует слова Макса по случаю кончины родственника Ziggo Sport.
Франс Ферстаппен владел кафе в Монфорте, где родился Йос. Он регулярно организовывал у себя просмотр на большом экране сначала гонок с участием сына, а затем и внука.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Йос Ферстаппен , Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
У Макса Ферстаппена умер дед
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