У Макса Ферстаппена умер дед

Франс Ферстаппен, отец Йоса Ферстаппена, скончался от рака в хосписе в возрасте 72 лет. Об этом сообщают многие голландские СМИ, в том числе Ziggo Sport и 1Limburg. Рак был диагностирован в 2017 году, и в последнее время состояние Франса ухудшилось.

Франс, Йос и Макс были в сложных отношениях. В 2016 году отец Йоса даже обвинил того в нападении.

«Радость и печаль часто связаны друг с другом», – цитирует слова Макса по случаю кончины родственника Ziggo Sport.

Франс Ферстаппен владел кафе в Монфорте, где родился Йос. Он регулярно организовывал у себя просмотр на большом экране сначала гонок с участием сына, а затем и внука.