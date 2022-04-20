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Формула 1 Новости

У Леклера украли часы стоимостью $320,000

Гонщик никак не пострадал, но остался без дорогого аксессуара

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Роберто Кинкеро
У Леклера украли часы стоимостью $320,000
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Согласно информации итальянских источников, в минувший понедельник гонщик Ferrari Шарль Леклер был вместе со своими друзьями и тренером в тосканском городе Виареджо. Около 10 часов вечера на одной из неосвещенных улиц фанаты подошли к Леклеру и попросили сфотографироваться – постепенно вокруг монегаска собралась большая толпа болельщиков, и в какой-то момент неизвестный смог снять с руки Шарля коллекционные часы и сбежать, оставшись незамеченным. О произошедшем Леклер практически сразу заявил в полицию, и сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию.

Леклер стал не первой жертвой крупной кражи: в прошлом году у пилота McLaren Ландо Норриса отобрали часы на выходе из стадиона Уэмбли, где британец смотрел матч чемпионата Европы по футболу. Ландо уже собирался садиться в свою машину, но в тот момент на гонщика напали двое неизвестных: один держал Норриса, а второй сорвал с его руки часы.

Напомним, швейцарский производитель часов Richard Mille – давний спонсор Леклера и партнер Ferrari с 2021 года. 

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