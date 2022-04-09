У Леклера едва не отобрали поул, но потом простили

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Информационная бомба взорвалась в тот момент, когда в Мельбурне уже опустились сумерки. Стало известно, что арбитры FIA вызывают трех гонщиков по подозрению в нарушении требований статьи 33.4 Спортивного регламента – она гласит, что после завершения быстрого круга нельзя возвращаться в боксы слишком медленно (так как это позволило бы сэкономить топливо).

В число нарушителей попали Гуаньюй Чжоу (в Q1), Юки Цунода (в Q2) – и, что намного важнее, выигравший поул Шарль Леклер (тоже в Q1).

В случае, если пилота Ferrari признали бы виновным, он потерял бы первую стартовую позицию.

Однако Леклеру удалось отстоять поул: он объяснил, что изначально не собирался заезжать yg пит-лейн, а просто остужал резину между двумя быстрыми попытками в рамках одной серии. Для 18-дюймовых сликов Pirelli подобная практика давно используется всеми в пелотоне.

На подобные круги статья 33.4 не распространяется: она действует только в тех случаях, когда гонщик пересекает линию въезда на пит-лейн. Однако по ходу круга Шарль попал в серьезный трафик и решил прервать серию, заехав в боксы – он рассудил, что все равно нет шансов улучшить свое время.

Судей устроило это объяснение, они не вынесли монегаску даже предупреждения.

«Леклер начинал круг, собираясь лишь охладить шины, а не возвращаться на пит-лейн, – сказано в документе FIA. – В этом случае не предусмотрено никаких ограничений на максимальное время.

Однако по ходу круга было принято решение свернуть в боксы. Оказавшись в серьезном трафике, Леклер действовал так, чтобы не создать помех гонщикам на быстрых кругах. Из-за этого его скорость еще больше упала. Результатом стало превышение максимального времени.

Судьи сочли, что пилот действовал рационально и в сложившихся условиях избрал наилучший выход. Таким образом, к нему не будет предпринято никаких мер».

Юки Цунода, AlphaTauri AT03 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Чжоу также объяснил, что ехало в боксы медленно, чтобы никому не помешать. А вот Цунода ничего не смог сказать в свое оправдание – и ему вынесли предупреждение.

Оно стало для гонщика третьим в сезоне (прежние гонщику AlphaTauri вынесли за блокировку), и по прежним правилам он потерял бы десять стартовых позиций. Однако с 2022 года требования смягчили: теперь реальный штраф следует после пяти предупреждений.