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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

У Леклера не осталось надежд на гонку в Монце. Он уже думает о Муджелло

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У Леклера не осталось надежд на гонку в Монце. Он уже думает о Муджелло
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, Редактор

По словам пилота Ferrari, темп красных болидов по сравнению с этапом в Спа не улучшился

Шарль Леклер квалифицировался в Гран При Италии на 13-м месте, опередив при этом своего партнера Себастьяна Феттеля. Накануне монегаск говорил, что на трассе в Монце темп Ferrari в гоночном режиме даже хуже, чем в квалификационном.

Потому, после столь разочаровывающей квалификации, гонщик Скудерии признался, что ждать от его команды каких-либо успехов можно не раньше следующего Гран При, который пройдет на тосканском автодроме в Муджелло.

«Конечно, мы ожидали чуть большего, – сказал Леклер в эфире Sky F1. – Мы знали, что Спа, Монца и, возможно, еще одна трасса в будущем наименее подходят нашим машинам. Это тяжело, когда ты проезжаешь круг без ошибок и все равно оказываешься только 13-м. Но сейчас это наше реальное положение, мне остается лишь выжимать максимум из этой машины.

Конечно, особенно трудно пережить такой провал здесь, на родине команды в Италии. Но нам остается только работать. Возможно удастся что-то изменить к уик-энду в Муджелло, это же тоже Италия, тоже родной Гран При для Ferrari.

В общем надеюсь увидеть свет в конце тоннеля на следующей гонке. Прошлый и этот уик-энд для нас стали очень тяжелыми, но мы пробуем что-то изменить в машине. Пока у нас ничего не выходит. Но мы продолжаем стараться и верим, что и у нас настанут лучшие дни».

Феттель и вовсе стартует 17-м. Он свой провал объяснил тем, что попал в платный трафик перед началом быстрого круга: «Бессмысленно начинать быстрый круг с обгона гонщика, который впереди. Времени мало, так что приходится ждать, когда поедут все. И это создает трудности. Вот, собственно, что и произошло».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Сессия Квалификация
Пилоты Себастьян Феттель , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Сергей Иванов

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