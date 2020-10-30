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Формула 1 / Новость

У Квята все еще «нет новостей» от Red Bull о будущем

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У Квята все еще «нет новостей» от Red Bull о будущем
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AlphaTauri объявила о контракте с Пьером Гасли, но по-прежнему не решила, кого посадить во вторую машину

Команда из Фаэнцы на неделе перед гонкой в Имоле объявила о продлении контракта с Пьером Гасли. Француз останется в AlphaTauri еще на один сезон, однако о судьбе его нынешнего напарника пока ничего не известно. В пятницу перед началом Гран При Эмилии-Романьи россиянин еще раз подтвердил, что по-прежнему не знает, чем займется после окончания текущего чемпионата.

«Я не получал никаких новостей, – сказал он. – В настоящий момент, как я уже говорил, я фокусируюсь на каждой конкретной гонке, пытаюсь делать свою работу как можно лучше. Как вы знаете, у меня в последнее время было много хороших гонок. В Португалии было исключение, там дела шли не так здорово, но я планирую продолжать работать и выкладываться полностью до конца гонка. Потом посмотрим, что произойдет».

Отвечая на вопрос, не удивило ли его, что AlphaTauri объявила пока всего одного пилота на следующий сезон, Квят сказал: «Нет».

Босс коллектива Франц Тост еще раз дал понять, что в команде рассматривают возможность приглашения Юки Цуноды.

«Все зависит от того, что мы решим делать со второй машиной, и решения пока нет, – сказал он. – Как вы знаете, мы протестируем [Юки] Цуноду на следующей неделе здесь, а потом он примет участие в тестах для молодых пилотов в Абу-Даби. Потом посмотрим, что получится».

Цунода будет пилотировать машину Toro Rosso 2018 года на той же трассе, на которой пройдет Гран При в предстоящий уик-энд. Это будут первые тесты японского пилота за рулем Ф1.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Олег Карпов

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