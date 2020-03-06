У Квята сменился физиотерапевт. Новый – из клуба английской премьер-лиги

Стюарт Смит, который в прошлом году тренировал Даниила Квята, решил не продолжать работать в Формуле 1. В связи с этим в компании Hintsa Performance, которая обслуживает пилотов компании Red Bull, подыскали россиянину нового физиотерапевта. Им стал Ноэл Кэрролл (на фото вверху вместе с Квятом), с 2013 года работавший в футбольном клубе «Арсенал» английской премьер-лиги.

«Ноэла помогли мне найти мой бывший тренер Стю и Люк [Беннетт, один из директоров] из Hintsa, – рассказал Квят в интервью Motorsport.com. – Мы не были знакомы до этого, он работал в лондонском “Арсенале”, не в Ф1».

С Кэрроллом Квят начал работать в ходе зимнего перерыва-2020.

«Если честно, зимние перерывы у нас достаточно короткие, – рассказал россиянин. – Они точно короче, чем думают люди, потому что уже в начале января начинаются разъезды. Это и база команды, и симулятор, какие-то мероприятия, встречи с прессой, так что все начинается рано.

Плюс, зимой мы всегда очень интенсивно тренируемся – и пики приходятся как раз на январь и февраль.

С Ноэлом у нас пока все идет хорошо. Иногда интересно попробовать что-то совершенно новое. Он тоже привыкает быстро. Так что никаких проблем».