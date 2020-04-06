У комментатора Формулы 1 нашли коронавирус

У Боба Варши диагностировали коронавирус. Последние месяцы знаменитый гоночный комментатор борется с раком простаты. С января Варша проходит химиотерапию, которая ослабила его организм, сделав уязвимым для инфекций. Когда у Боба поднялась температура, врачи решили проверить его на COVID-19. Результат анализа оказался положительным.

68-летний Варша считается наиболее известным гоночным комментатором на американском телевидении. Репортер работал на ESPN, CBS, ABC, FOXSports и уже закрытом телеканале SPEED. С 1986 года Варша комментирует Формулу 1, IndyCar, Формулу Е и Ле-Ман.

По американской традиции, Боб работает вместе с другими комментаторами. К примеру, во время трансляций Ф1 на телеканале SPEED гонки комментировали одновременно четыре человека. Иногда между соведущими возникали споры; Варша был тем человеком, кто улаживал внутренние конфликты и возвращал репортаж в конструктивное русло, купируя бессодержательные реплики и донося до зрителей по-настоящему важную информацию.

Сейчас знаменитый комментатор продолжает лечение. Для сбора средств Боб Варша запустил краудфандинговую кампанию на платформе GoFundMe.