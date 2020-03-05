У команды Квята появился обувной спонсор
Коллектив, названный в честь принадлежащего концерну Red Bull бренда одежды, продолжает активно осваиваться в модной индустрии.
Команда AlphaTauri объявила о подписании спонсорского соглашения с обувным брендом Piloti.
Марка Piloti основана в 1999 году, штаб-квартира компании находится в канадском Торонто. Под брендом выпускается повседневная обувь – однако в коммуникации с потенциальными покупателями компания активно использует автомобильную тему. В частности, большинство своих моделей бренд называет «обувью для вождения», а образы влюбленного в автомобили человека регулярно обыгрывается в рекламе и промо-материалах. Также марка активно продвигает свою продукцию через издания, адресованные поклонникам и владельцам классических автомобилей.
Из заявления, сделанного по случаю подписания соглашения руководителем команды Францем Тостом, можно сделать вывод, что Piloti станет не только спонсором, но и поставщиком AlphaTauri.
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Об этой статье
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|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
У команды Квята появился обувной спонсор
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