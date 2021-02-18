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Формула 1 / Новость

У команды Aston Martin появился джинсовый спонсор

Автор:
, Главный редактор

За день сразу три коллектива Формул 1 объявили о заключении или продлении спонсорских контрактов

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У команды Aston Martin появился джинсовый спонсор

Итальянская марка одежды Replay стала спонсором команды Aston Martin. «Идет ли Себастьян Феттель на торжественный вечер или Лэнс Стролл проводит свободное время в отеле – линейка джинсовой одежды Replay отлично соответствует настроению нашей команды», – сообщает британский коллектив в посвященном заключению контракта заявлению. 

Также команда Ferrari сегодня объявила о продолжении многолетнего сотрудничества с производителем топлива и смазочных материалов Shell, а команда Alfa Romeo – о продлении партнерства с компьютерной компанией Acer.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Aston Martin
Автор Кирилл Качнов

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