У команды Aston Martin появился джинсовый спонсор

Итальянская марка одежды Replay стала спонсором команды Aston Martin. «Идет ли Себастьян Феттель на торжественный вечер или Лэнс Стролл проводит свободное время в отеле – линейка джинсовой одежды Replay отлично соответствует настроению нашей команды», – сообщает британский коллектив в посвященном заключению контракта заявлению.

Также команда Ferrari сегодня объявила о продолжении многолетнего сотрудничества с производителем топлива и смазочных материалов Shell, а команда Alfa Romeo – о продлении партнерства с компьютерной компанией Acer.