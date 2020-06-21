У команд Ф1 отобрали еще месяц работы над машинами

Особые условия, с которыми столкнулась Формула 1 в 2020 году, потребовали особых мер. Итогом стали совместные шаги организаторов и участников, направленные на сокращение расходов на модернизацию техники. Улучшения моторов практически запрещены на шесть следующих лет, шасси – на два, до перехода на совершенно новый регламент с 2022 года.

Примечательно, что с каждым следующим заседанием Всемирного совета ограничения становятся все строже. И в новом документе FIA, опубликованном на этой неделе, тенденция продолжилась.

В конце мая были озвучены даты омологации компонентов машины. Этот процесс будет проходить в два этапа. Структуры безопасности шасси, трансмиссия, педальный узел, топливная система, гидравлика, колесные диски, термочехлы, тормозные суппорты, система электронного контроля тормозного усилия, радиаторы, радио, система подачи воды в шлем пилота и оборудование для пит-стопов будут зафиксированы по состоянию на 3 июля, когда стартует первая тренировка Гран При Австрии.

Дата второго этапа была определена не столь однозначно – изначально в официальном заявлении было сказано про «середину сезона-2020». Позже в статье 22.1.2.b появилось уточнение, что речь идет про 15 октября: именно после этого дня будут запрещены доработки всех остальных элементов шасси.

Однако из последнего решения Всемирного совета следует, что у конструкторов отбирают месяц работы: теперь второй этап омологации перенесен на 15 сентября.

Это значит, что командам предстоит форсировать работы над подвеской, DRS, элементами тормозной системы, электроникой, сплиттером и остальными деталями, не попавшими в первый список.

Также изменения затронули систему жетонов, дающую возможность дорабатывать отдельные узлы в 2020 году. Уточнения в статье 22.1.4. разбили этот процесс на три фазы.

1 фаза. До 22 июля: «Уведомить FIA о намерении модифицировать компонент, предоставив перечень изменяемых деталей и краткое описание причин, подтолкнувших команду произвести доработки».

2 фаза. До 5 августа: «Предоставить FIA полную спецификацию предполагаемых изменений и все затронутые ими компоненты».

3 фаза. До 21 сентября: «Предоставить FIA подробный план запланированных изменений».

Дополнительно оговаривается возможность вернуться к первоначальной конструкции, если результат использования жетона не устроит команду. Сделать это можно на протяжении пяти Гран При после обновления. Но в этом случае вторично переходить на новую спецификацию уже запрещено.

Эффект от нового ужесточения регламента можно предсказать уже сейчас: возможностей что-то исправить в конструкции становится все меньше, а потому тот, чья машина окажется быстрейшей на старте нового сезона, получит еще больше шансов забрать все титулы как в 2020, так и в 2021 году.