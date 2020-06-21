Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
122 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
143 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
157 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

У команд Ф1 отобрали еще месяц работы над машинами

Поделились
Комментарии
У команд Ф1 отобрали еще месяц работы над машинами
Автор:
, ответственный редактор
21 июн. 2020 г., 08:04

Всемирный совет FIA одобрил ряд изменений в технический регламент 2020 года, наложив новые ограничения

Особые условия, с которыми столкнулась Формула 1 в 2020 году, потребовали особых мер. Итогом стали совместные шаги организаторов и участников, направленные на сокращение расходов на модернизацию техники. Улучшения моторов практически запрещены на шесть следующих лет, шасси – на два, до перехода на совершенно новый регламент с 2022 года.

Читайте также:

Примечательно, что с каждым следующим заседанием Всемирного совета ограничения становятся все строже. И в новом документе FIA, опубликованном на этой неделе, тенденция продолжилась. 

В конце мая были озвучены даты омологации компонентов машины. Этот процесс будет проходить в два этапа. Структуры безопасности шасси, трансмиссия, педальный узел, топливная система, гидравлика, колесные диски, термочехлы, тормозные суппорты, система электронного контроля тормозного усилия, радиаторы, радио, система подачи воды в шлем пилота и оборудование для пит-стопов будут зафиксированы по состоянию на 3 июля, когда стартует первая тренировка Гран При Австрии. 

Дата второго этапа была определена не столь однозначно – изначально в официальном заявлении было сказано про «середину сезона-2020». Позже в статье 22.1.2.b появилось уточнение, что речь идет про 15 октября: именно после этого дня будут запрещены доработки всех остальных элементов шасси.

Однако из последнего решения Всемирного совета следует, что у конструкторов отбирают месяц работы: теперь второй этап омологации перенесен на 15 сентября. 

Это значит, что командам предстоит форсировать работы над подвеской, DRS, элементами тормозной системы, электроникой, сплиттером и остальными деталями, не попавшими в первый список.  

Также изменения затронули систему жетонов, дающую возможность дорабатывать отдельные узлы в 2020 году. Уточнения в статье 22.1.4. разбили этот процесс на три фазы.

1 фаза. До 22 июля: «Уведомить FIA о намерении модифицировать компонент, предоставив перечень изменяемых деталей и краткое описание причин, подтолкнувших команду произвести доработки».

2 фаза. До 5 августа: «Предоставить FIA полную спецификацию предполагаемых изменений и все затронутые ими компоненты».

3 фаза. До 21 сентября: «Предоставить FIA подробный план запланированных изменений».

Дополнительно оговаривается возможность вернуться к первоначальной конструкции, если результат использования жетона не устроит команду. Сделать это можно на протяжении пяти Гран При после обновления. Но в этом случае вторично переходить на новую спецификацию уже запрещено.

Эффект от нового ужесточения регламента можно предсказать уже сейчас: возможностей что-то исправить в конструкции становится все меньше, а потому тот, чья машина окажется быстрейшей на старте нового сезона, получит еще больше шансов забрать все титулы как в 2020, так и в 2021 году.

Читайте также:

Следующая новость
Уэббер: Кто победит в чемпионате-2020 – зависит от Honda

Предыдущая новость

Уэббер: Кто победит в чемпионате-2020 – зависит от Honda
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Франко Нуньес

Самое читаемое

1
Формула 1

Ньюи объяснил, чем Ферстаппен лучше Райкконена

2
Формула 1

Уэббер был быстрее Феттеля в поворотах, но плохо следил за шинами. Так считает Ньюи

3
Формула 1

Уэббер: Кто победит в чемпионате-2020 – зависит от Honda

4
Формула 1

«Поставил велосипед в гостиной, пересмотрел весь Netflix». Как Ферстаппен провел карантин

5
Формула 1

«Квят хорошо справлялся в Red Bull». Босс AlphaTauri похвалил россиянина

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

У команд Ф1 отобрали еще месяц работы над машинами
Формула 1

У команд Ф1 отобрали еще месяц работы над машинами

Уэббер: Кто победит в чемпионате-2020 – зависит от Honda
Формула 1

Уэббер: Кто победит в чемпионате-2020 – зависит от Honda

Дзанарди – монстр спорта. Плавает, гоняет на уникальном велосипеде и побеждает на триатлоне «Железный человек»
Road

Дзанарди – монстр спорта. Плавает, гоняет на уникальном велосипеде и побеждает на триатлоне «Железный человек»

Ньюи объяснил, чем Ферстаппен лучше Райкконена
Формула 1

Ньюи объяснил, чем Ферстаппен лучше Райкконена

«Квят хорошо справлялся в Red Bull». Босс AlphaTauri похвалил россиянина
Формула 1

«Квят хорошо справлялся в Red Bull». Босс AlphaTauri похвалил россиянина

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.